Казахстан ожидает увеличение экспорта муки в Китай

Пекин. 26 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках Второго форума "Один пояс - один путь" в Пекине Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики подписан Протокол по фитосанитарным требованиям к муке, экспортируемой из Казахстана в Китай, передает Kazakhstan Today.

В подписанном протоколе согласованы обновлённые требования к сырью (зерну) и готовой продукции (пшеничную муку) на экспорт из Казахстана в КНР. В процессе согласования требований казахстанской фитосанитарной службой проинспектированы на соответствие вышеуказанным требованиям 30 мукомольных предприятий РК. Ожидается их включение в Реестр предприятий, имеющих право поставлять продукцию в КНР, под гарантию Комитета государственной инспекции в АПК", - проинформировали в пресс-службе Минсельхоза.

По данным ведомства, в 2018 году экспорт муки составил 34 000 тонн на сумму $8,4 млн. Объем экспорта муки по сравнению с 2017 годом вырос в 3,8 раза в физическом и в 3 раза - в денежном выражении.

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