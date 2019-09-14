Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Казахстан планирует экспортировать около 2 млн тонн угля ежегодно через порт Ляньюньган. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передает корреспондент агентства.

По словам министра, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай.

В рамках визита главы государства достигнута предварительная договоренность по транзиту казахстанского угля в объеме около 2 млн тонн ежегодно через КНР в порт Ляньюньган и дальше на страны Юго-Восточной Азии", - сказал Роман Скляр.

Он также проинформировал, что в рамках визита подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

"Целью данного соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасения пассажиров и экипажа, терпящих бедствие. Это рекомендовано международной организацией ИКАО в соответствии с лучшими практиками. Соглашение определяет обязанности сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и правовую основу для проведения местных операций", - заключил глава МИИР.

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