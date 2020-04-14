Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, передает Kazakhstan Today.

На внеочередном заседании министров нефтедобывающих стран ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+ было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн барреллей в сутки на два месяца, с 1 мая. Казахстан, в свою очередь, поддержал консенсус в соглашении.

В ходе видеоконференции, министр энергетики РК Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан как и раньше остается приверженцем конструктивного диалога и с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства