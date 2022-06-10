Казахстан продолжит продвижение совместных проектов в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Казахстан является приверженцем идеи Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан является приверженцем идей Евразийского экономического союза. При этом принципиально важным для Казахстана является соблюдение национальных экономических интересов и условий принятого договора о ЕАЭС", - сказал он в ходе проходящей в Нур-Султане конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС".
По его словам, республика намерена продолжить взаимодействие и продвижение совместных взаимовыгодных проектов с Россией и другими партнерами по ЕАЭС в целях развития экономического потенциала интеграционного объединения, сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что на сегодня у нас наработан большой опыт успешной промышленной кооперации между нашими странами (Казахстаном и РФ. - Прим. ред.). Реализуются 8 крупных совместных проектов на сумму порядка $2,6 млрд в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химпром и так далее. На стадии проработки находятся еще 11 проектов на сумму порядка $1,4 млрд", - уточнил глава ведомства.