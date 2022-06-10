Казахстан продолжит продвижение совместных проектов в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - С 1 июля 2022 года в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации. Комитет индустриального развития МИИР РК провел онлайн-совещание по вопросам перехода недропользователей на единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг при осуществлении закупок, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил председатель КИР Ильяс Оспанов, в настоящий момент правительством РК осуществляется интеграция всех электронных площадок регулируемых закупок с порталом "Единое окно закупок", в том числе ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей", где свои закупки проводят недропользователи. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо обеспечить переход справочника товаров, работ и услуг со статистического классификатора продукции (СКП) на ЕНС ТРУ.

В соответствии с изменениями в подзаконных актах МИИР и Минэнерго требования об использовании кодов справочника ЕНС ТРУ вместо СКП вступает в силу с 1 июля 2022 года. Однако на практике большинство компаний-недропользователей не торопятся с переходом на указанный справочник, хотя данная работа ведется с 2020 года и за это время неоднократно доводилась до сведений всех участников закупок в сфере недропользования.

Правообладателем ЕНС ТРУ является ТОО "Самрук-Казына Контракт". Всем недропользователям сейчас необходимо ускорить работу по заключению договоров на его использование, а также создание необходимых и отсутствующих кодов ЕНС ТРУ. Ранее мы неоднократно в ГИС "Реестр" делали соответствующие объявления", - подчеркнул спикер.

По информации Оспанова, на сегодняшний день большинство крупных компаний уже начали работу в данном направлении. По состоянию на 31 мая 2022 года "Самрук-Казына Контракт" заключены договоры с 94 организациями недропользователей, в ИС ЕНС ТРУ зарегистрировано 113 пользователей, которыми отправлено 11 929 заявлений на создание нового кода.

Также в ходе онлайн-совещания стало известно, что АО "QazIndustry" проведена модернизация ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей". В частности, изменено доменное имя, IP-адрес и осуществлена замена классификатора на ЕНС ТРУ. В данный момент готовится работа по его запуску. Ближе к концу июня в ГИС "Реестр" будет размещено официальное объявление, после которого пользователи смогут зарегистрироваться в обновленной системе.