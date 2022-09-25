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Казахстан просит ЕЭК ускорить принятие документов для открытия новых торговых путей в периметре ЕАЭС

24.09.2022, 15:47 10986
МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - Вопрос диверсификации транспортных направлений в периметре Евразийского экономического сообщества обсудили на Совете Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вопрос о диверсификации торговых путей в периметре ЕАЭС был поднят казахстанской стороной. 
 
Это принятие документов, необходимых для вступления в силу соглашения о судоходстве, которое имеет стратегическое значение для выхода казахстанского флота в открытое море, сообщает сайт главы правительства. 
 

Сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов доставляются транзитом по Волго-Донскому судоходному каналу. Соглашение о судоходстве послужит стимулированию транзитного потенциала портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и перевозке грузов по внутренним водным путям Российской Федерации до портов Черного и Средиземного морей, а также даст возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России", - говорится в сообщении.

 

Развитие речного судоходства даст возможность диверсифицировать традиционные торговые пути, открывает новые возможности для казахстанского экспорта наряду с другими, традиционными видами транспорта", - отметил на заседании ЕЭК вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин. 

 
По его словам, реализация соглашения также позволит сократить сроки получения согласования прохождения по внутренним водным путям Российской Федерации с 6 месяцев до 10 дней.
 
Также министр торговли Казахстана предложил ускорить согласование нужных документов. 
 
Ранее сообщалось, что на заседании члены ЕЭК приняли ряд важных документов. В их числе - продление порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц. 
 

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В Кокшетау прошла первая в этом году осенняя ярмарка

24.09.2022, 14:47 12191
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Кокшетау прошла первая в этом году осенняя сельскохозяйственная ярмарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ней приняли участие сельхозтоваропроизводители из Аккольского, Буландынского, Зерендинского, Биржан сал, Ерейментауского, Коргалжынского, Сандыктауского, Шортандынского районов и Кокшетау. Также в мероприятии участвовало АО "НК СПК Кokshe", - сообщает управление внутренней политики.

 
Аграрии региона привезли мясные и колбасные изделия, свежую рыбу, яйца, молоко и молочную продукцию, муку, картофель и другую продукцию. Цены на все продукты ниже рыночных на 10-15%. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, 96 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке 65 тонн продукции. Для жителей и гостей Кокшетау представлены свыше 40 наименований продуктов питания местных производителей. 
 

Всего аграрии привезли 29 тонн мясных и колбасных изделий, 1,5 тонны свежей рыбы, 130 тысяч штук яиц, порядка 6,3 тонны молока и молочной продукции, более 2 тонн муки, 16,5 тонны картофеля, порядка 2 тонн овощей и другой продукции", - сообщается в информации УВП. 

 

Сегодня на ярмарке было большое разнообразие продуктов. Довольна, что у нас в городе начались осенние ярмарки. Всегда покупаю продукцию только от местных товаропроизводителей, и, конечно, радуют цены. Хотелось бы, чтобы ярмарки проводились чаще. Купила мясо, масло и молочную продукцию", - поделилась одна из покупательниц. 

 
Хорошее настроение создавала и концертная программа, организованная артистами и творческими коллективами областного центра и районов.
 
На следующей неделе для кокшетаусцев пройдет аналогичная ярмарка с участием других районов области.
 
Напомним, в июле в Акмолинской области выбрали лучших товаропроизводителей.
 
Ранее, в дни Наурыза в области прошла сельскохозяйственная ярмарка. 
 

ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц

24.09.2022, 13:52 13111

МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - На заседании совета Евразийской экономической комиссии 23 сентября принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Ранее совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года", - сообщается на сайте ЕЭК.

Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

Совет также принял решение о введении маркировки многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах ЕАЭС по унифицированным правилам.

Также члены совета приняли единые правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории союза и другие документы.

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Вице-премьеры Казахстана и России обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

24.09.2022, 13:40 13576
Вице-премьеры Казахстана и России обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Фото: ortcom.kz
МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин обсудил с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время переговоров были подняты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных секторах экономики. 
 

В числе наиболее значимых с казахстанской стороны - проект реконструкции водовода Астрахань - Мангышлак, поставки стальной продукции в РФ, транзит казахстанского угля и железорудного сырья, а также возникающие ограничения для беспрепятственного вывоза товаров в Казахстан. По всем вопросам участники встречи выразили готовность к тесному взаимодействию для их проработки и скорейшему решению", - сообщает СЦК РК


Стороны также отметили положительную динамику взаимной торговли между двумя странами. За январь-июль 2022 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 13,7 миллиарда долларов, что на 3,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. 
 

Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов

23.09.2022, 20:52 21746
МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ - Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 19.40 по времени Алматы цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара, сообщает РИА Новости.
 
По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.
 
Стауново также считает, что давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.
 
Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.
 

Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана

23.09.2022, 20:23 22506
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - По итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Доля РФ в товарообороте РК в 2021 году составила 23,9% ($24,2 млрд), а за 7 месяцев текущего года - 27,9% ($20,7 млрд), сообщает АО "Институт экономических исследований" (ERI).
 
Положительное влияние оказывают налаженные торговые пути поставок. Исходя из структуры импорта российских товаров можно говорить о тесных взаимосвязях торговых отношений двух стран. Весомую долю в импорте РК из РФ занимают обработанные и готовые товары, которые предназначены как для предпринимателей, так и населения.
 
Кроме того, по итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана наряду с Нидерландами, США, Швейцарией и КНР. Объем прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан за пять лет вырос на 58,3% - с $1,2 до $1,9 млрд.
 
Эксперты отмечают, что любые ограничительные меры в двусторонних отношениях негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана в части реализации действующих контрактов.
 

В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей

23.09.2022, 16:41 25456
В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы планируется строительство мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Haval, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие будет производить весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. На сегодняшний день подписано три меморандума между "Астана Моторс" и китайскими компаниями, сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков в рамках Форума машиностроителей Казахстана. 
 
Выступая на секционном заседании, посвященном вопросам развития автомобилестроения, Олжас Сапарбеков рассказал о ходе реализации новых проектов. На стадии проработки совместный проект с корейской компанией Yongsan по производству автомобильных сидений для моделей Hyundai Accent и Hyundai Tucson. 
 
А также ведется работа с компанией MOTREX по производству мультимедийных систем для выпускаемых на заводе ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" моделей: Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra. Данные проекты позволят увеличить долю казахстанского содержания в выпускаемых моделях и количество рабочих мест. 
 
Машиностроение является одной из наиболее сложных с технологической точки зрения отраслей промышленности. Создание одного рабочего места в машиностроении автоматически создает до шести рабочих мест в смежных отраслях. Одним из драйверов отрасли является автомобилестроение. 
 

По итогам 2010 года автомобилестроение составляло всего 5% от всей отрасли машиностроения. Совместными усилиями по итогам 2021 года удалось довести долю автопрома в машиностроении до 32,1%. За первое полугодие текущего года данный показатель составил 37,5%. Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция", - сказал Олжас Сапарбеков.

 
В завершение своего выступления он отметил, что деятельность министерства ориентирована на комплексное развитие отраслей обрабатывающей промышленности. В рамках Предпринимательского кодекса предусмотрено введение обновленных соглашений о промышленной сборке транспортных средств, а также соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам. Введена балльная система оценки локализации, которая позволит достигнуть эффективного использования и распределения предоставляемых преференций.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане разработают комплексный план развития машиностроительной отрасли.
 

В индустриальной зоне Алматы открылись два новых предприятия

23.09.2022, 10:12 31006
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы прошло открытие сразу двух предприятий - суперсервиса от мирового лидера в области производства и обслуживания горнодобывающего оборудования Weir Minerals и инвестиционного проекта по производству диагностических тест-систем ТОО "Каз-Диа-Тест", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суперсервис от Weir Minerals реализуется ТОО "KazStroyTrade" в малом промышленном парке на территории индустриальной зоны Алматы. На площади в 2450 квадратных метров планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности общего назначения: насосы, гидроциклоны, клапаны, оборудование для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки. Планируемая производственная мощность - 600 единиц продукции в год. Общие инвестиции в проект составили 1,25 млрд тенге. Предприятие создаст более 60 новых рабочих мест.
 
Реализация проекта позволит удовлетворить спрос крупных компаний, применяющих в своей деятельности горнодобывающее оборудование, сообщает пресс-служба акима Алматы.
 
Завод ТОО "Каз-Диа-Тест" будет выпускать 4 вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, чашки Петри. Мощность завода - 1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта - 4,6 млрд тенге, из которых 50% - собственные средства, 50% - заемные. Планируется создание 65 новых рабочих мест. 
 
Аким Алматы Ерболат Досаев поручил управляющей компании ИЗА создать максимально благоприятные условия для работы производственных предприятий.
 

В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы

23.09.2022, 10:04 27721
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - С 1 октября 2022 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физических лиц, поскольку временное решение об увеличении нормы, действовавшее с 28 апреля 2022 года, завершает свое действие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это означает, что с 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент - 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент - 31 кг). При превышении указанного лимита нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения", - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

 
Отмечается, что в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах - до 31 кг.
 
Что касается провоза сигарет, то лимит остается неизменным - 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 
Норма беспошлинного ввоза алкоголя также останется неизменной - 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 

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