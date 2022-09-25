Казахстан просит ЕЭК ускорить принятие документов для открытия новых торговых путей в периметре ЕАЭС

МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ - Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 19.40 по времени Алматы цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара, сообщает РИА Новости

По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.

Стауново также считает, что давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.

Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.