Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - За 7 месяцев 2022 года в Европу было отправлено 183,3 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (85,7 тысячи тонн), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В стоимости экспорт пшеницы в европейском направлений вырос в 3,1 раза - с 25,1 до 77 млн долларов, сообщает телеграм-канал Tradereport.kz.

Основными покупателями в Европе являются Италия (82%), Польша (6%), Латвия и Мальта (по 3%). Также имеется небольшой объем экспорта в Грецию, Великобританию, Швейцарию и Финляндию.

Рост экспорта сельхозсырья позволил Казахстану занять четвертое место среди поставщиков пшеницы в крупнейшую страну в мире по производству макаронных изделии - Италию. Это произошло на фоне снижения поставок из Канады и Австралии в 2022 году. В прошлом году Италия экспортировала 2,3 млн тонн макаронных изделий по всему миру и заработала на этом 3,6 млрд долларов.

Казахстан в 2021 году экспортировал всего 65 тысяч тонн макаронных изделий - это 20-й результат в мире.

1 сентября на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки.