НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан возобновил поставки зерна и муки в Афганистан, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежегодно Казахстан в разные страны мира направляет на экспорт 7-8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. При этом Афганистан является не основным, а одним из главных и традиционных рынков сбыта казахстанских пшеницы и муки. В 2020 году в эту страну было отгружено чуть больше 2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, произведенных в РК", - сообщили в ведомстве.

По данным QazTrade, из 300 экспортеров муки, действующих на территории Республики Казахстан, как с иными, так и с афганским рынком взаимодействуют 183 предприятия. Еще 49 осуществляют отгрузки только в Афганистан. У экспортеров имеются налаженные транспортные коридоры и устоявшиеся бизнес-контакты, которые продолжают работать и при новой власти. Стоит отметить, что казахстанской сельхозпродукцией пользуются северные афганские провинции - Балх, Баглан, Тахар и Кундуз, а также столичный регион и город Кабул.

Изменение политической ситуации в Афганистане действительно привело к приостановке торговых операций со всеми странами-партнерами, в том числе и с Казахстаном. Некоторое время были невозможны межбанковские транзакции и подача железнодорожных вагонов, поскольку собственники опасались за их сохранность и возвратность. Однако в настоящее время проблемы решены: транзакции осуществляются через банки третьих стран, подача вагонов восстановлена. За сентябрь и начало октября из Казахстана в Афганистан отгружено 60,2 тыс. тонн муки и 15,6 тыс. тонн зерна. В последующем темпы поставок будут увеличиваться", - отметили в МСХ.

Что касается введения экспортных пошлин: этот вопрос ранее обсуждался, но главой государства в ходе посещения Северо-Казахстанской области в сентябре текущего года озвучено мнение о преждевременности таких мер.

При этом в целях увеличения объемов производства для мукомолов будут создаваться соответствующие условия. Например, ускоренный возврат НДС при экспорте. Предусмотрены и меры господдержки на транспортировку переработанной продукции.

Следует подчеркнуть, что введение ограничений на экспорт сказалось бы на финансовом положении фермеров, которые в виду природных условий получили урожай ниже, чем в прошлом году.

В то же время аграриям действительно необходимо усилить работу над повышением урожайности. Это и соблюдение севооборота, и увеличение объемов внесения удобрений, и внедрение современных технологий. Соответствующие меры поддержки предусмотрены в недавно одобренном правительством Национальном проекте по развитию АПК на 2021-2025 годы.

Как отметили министерстве, деятельность в сфере поддержки и развития экспортного потенциала АПК страны находятся на постоянном контроле правительства Казахстана.