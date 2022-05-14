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Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара

13.05.2022, 09:45 15651
Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Опубликован приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 мая 2022 года № 140 "О некоторых вопросах вывоза сахара белого и сахара-сырца тростникового", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", - говорится в документе.

 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

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Токаев поручил вернуть инфляцию в целевой коридор

13.05.2022, 16:50 7596
Токаев поручил вернуть инфляцию в целевой коридор
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1%. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.
 
В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане ускорилась до 13,2%.
 

Президент принял годовой отчет Нацбанка Казахстана

13.05.2022, 16:37 7936
Президент принял годовой отчет Нацбанка Казахстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был рассмотрен отчет о деятельности Национального банка за 2021 год, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2021 год, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.
 
Кроме того, президенту было доложено о снижении долларизации депозитов до 36,0%, а также об увеличении доли рыночных инвесторов в ГЦБ до 69,2 %, объема безналичных операций населения - до 73,1 трлн тенге. Депозиты за 2021 год увеличились до 27,1 трлн тенге, в том числе в тенге - до 17,3 трлн тенге.
 
Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1%. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%. Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.
 
В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.
 
Глава государства отдельно остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации фонд в целом выполняет отведенную ему роль. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость эффективного использования средств Нацфонда.
 

Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге - в 2021 году. В этом году правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты", - заявил президент.

 
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за последние 3 года обеспечил доход фонда в размере 10,75 млрд долларов.
 
Глава государства поручил правительству проработать возможности реализации крупных проектов за счет рыночных механизмов, ГЧП, заемных средств, перераспределения статей республиканского бюджета. В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на укреплении транзитного потенциала страны, в том числе модернизации железнодорожного участка Достык - Мойынты, а также ряда других межгосударственных коридоров.
 
На совещании также были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной доходности Нацфонда, эффективности управления активами, обеспечения ликвидности и сохранности золотовалютных резервов.
 
В ходе совещания президент затронул вопрос дефицита платежного баланса и отметил необходимость его поэтапного сокращения.
 
Представители Нацбанка рассказали о результатах работы по развитию национальных платежных систем. В 2021 году был осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов национальной платежной системы: межбанковской системы платежных карточек и системы мгновенных платежей. Также завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге.
 
Подводя итоги совещания, глава государства одобрил годовой отчет.
 

В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане

13.05.2022, 15:34 8991
Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Об увеличении доли местного содержания в сегменте машиностроительной продукции заявил сегодня на Форуме по развитию нефтегазового машиностроения министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Порядка 75% объемов закупа товаров, работ и услуг (ТРУ) в нефтегазовой отрасли страны приходится на трех крупных операторов - "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." Реализация данными операторами крупных казахстанских проектов создает высокий спрос на нефтегазовое оборудование, в связи с чем Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам увеличения доли местного содержания в ТШО, НКОК и КПО, в том числе в сегменте машиностроительной продукции", - заявил министр.

 
Он отметил, что последние два года были сложными для отечественных машиностроителей в условиях пандемии и непредсказуемости глобальной экономики. 
 

Сложившаяся ситуация в очередной раз показала необходимость увеличения темпов развития и освоения производства отечественного оборудования", - подчеркнул глава Минэнерго. 

 
По его словам, общий объем закупа товаров тремя крупными операторами в 2021 году составил порядка 310 млрд тенге. При этом доля казахстанского содержания составила всего 9%.
 

Для изменения ситуации нужна проактивная деятельность всех заинтересованных сторон, особенно операторов месторождений и, конечно же, отечественных машиностроителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул министр. 

 
Он добавил, что Казахстан сильно зависит от импорта товаров машиностроения, что является неприемлемым, учитывая, что речь идет о миллиардах долларов ежегодно.
 

В течение 25 лет у нас в стране работают почти все крупные международные нефтегазовые компании, и за этот период не было проделано качественной работы по локализации нефтегазовых товаров", - заявил глава ведомства. 

 
Он напомнил, что для исправления сложившейся ситуации и повышения компетенции отечественного производства как раз и был создан Международный центр машиностроения. Его основная цель - локализация производства товаров для нефтегазовой отрасли РК, в частности для нужд трех операторов, за счет открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей. 
 
Акчулаков также обратился к операторам с просьбой активнее взаимодействовать с центром и начать присуждать контракты местным компаниям.
 
Он поручил центру с крупными операторами (ТШО, НКОК и КПО) во взаимодействии с Минэнерго и МИИР сфокусироваться на следующих аспектах:          
 
  1. Усилить работу по международной сертификации отечественных машиностроителей по международным стандартам.
  2. Создавать производства, совместные предприятия, осваивать товары нефтегазового машиностроения для нужд нефтегазовой отрасли.
  3. Внести изменения в тендерные процедуры крупных нефтегазовых операторов в части усиления прозрачности (объявление о тендере, причины отклонения и протокол итогов присуждения).
  4. Присуждать реальные контракты.
 

КГД: застройщику BI Group по итогам проверок доначислили 900 млн тенге налогов

13.05.2022, 13:09 11351
КГД: застройщику BI Group по итогам проверок доначислили 900 млн тенге налогов
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Комитете государственных доходов сообщили, что в отношении группы компаний BI Group по результатам девяти налоговых проверок доначислено 0,9 млрд тенге налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время Комитетом государственных доходов в отношении плательщиков строительной отрасли, имеющих низкий коэффициент налоговой нагрузки, проводятся налоговые проверки, в том числе по группе компаний BI Group, сообщили в ведомстве.
 

Так, по всем строительным компаниям за 2021 год и 4 месяца 2022 года завершены 154 налоговые проверки с доначислением 11,0 млрд тенге. В том числе в ГК "BI Group" - 9 проверок с доначислением 0,9 млрд тенге. Проводятся 33 проверки, в том числе ГК "BI Group" - 15 проверок", - говорится в комментарии с официальной страницы КГД в Facebook.

 
Отмечается, что комитетом на постоянной основе проводится камеральный контроль в отношении всех налогоплательщиков.
 

В отношении плательщиков строительной отрасли за 2021 - 2022 годы выставлены 29 тысяч уведомлений/извещений на 507 млрд тенге, взыскано 48 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе. 


facebook/КГД

Данный комментарий Комитета госдоходов был размещен к публикации в соцсети поста главы BI Group Айдына Рахимбаева, в котором он заявил о появлении некорректной информации, и что вокруг него "раскачивают много тем".

 
Позже на сайте компании BI Group было размещено опровержение с заявлением о том, что информация о массовых налоговых проверках в холдинге является недостоверной и провокационной.
 

В Казахстане с 1 апреля увеличены размеры МРП и прожиточного минимума

13.05.2022, 10:35 13856
В Казахстане с 1 апреля увеличены размеры МРП и прожиточного минимума
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Казахстане согласно изменениям, внесенным в закон "О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы" с 1 апреля 2022 года увеличены размеры месячного расчетного показателя и прожиточного минимума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно закону с 1 апреля 2022 года величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат установлена на уровне 37 389 тенге.
 
Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан увеличен до 3180 тенге.
 
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 20 191 тенге; минимальный размер пенсии - 48 032 тенге.
 
Также документом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:
 
  • с 1 января 2022 года - на 7 процентов;
  • с 1 апреля 2022 года - на 4 процента.

Напомним, с 1 января 2022 года размер МРП составлял 3063 тенге.

Президент РК подписал поправки в закон о республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы.
 

От импорта каких продуктов зависит Казахстан

13.05.2022, 10:21 14676
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Казахстане наблюдается зависимость от целого ряда импортных продовольственных товаров, включая социально значимые продукты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным energyprom.kz, рынок Казахстана зависим от импортного сахара. По итогам января - февраля 2022 года в страну завезли 42,3 тысячи тонн сахара - на 17,9% больше, чем годом ранее. Импорт перекрыл спрос на заметные 70,2%.
 

В немалой мере от импорта зависит и удовлетворение спроса на сыры и творог: здесь импортеры обеспечили 52,8% и 43,4% рынка соответственно", - отметили аналитики. 

 
В то же время высокий уровень самообеспечения отмечен по таким продуктам, как мука, обработанное молоко, хлеб, рис, мясо.
 
За первый квартал текущего года в стране произвели продуктов питания на 607,8 млрд тенге - на 24,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Индекс промышленного производства в секторе составил 103,8%.
 
В региональном разрезе основной объем производства пришелся на Алматинскую область: 88,1 млрд тенге, плюс 25,5% в деньгах за год.
 
В тройке лидеров также оказались Костанайская и Восточно-Казахстанская области: 83,5 млрд и 65,7 млрд тенге соответственно. Наименьший объем пришелся на Мангистаускую область: всего 2,3 млрд тенге.
 

Основной объем производства продуктов питания составили мукомольно-крупяные и крахмальные продукты (139,8 млрд тенге), переработанное и консервированное мясо и мясная продукция (101,1 млрд тенге), а также молочные продукты (94 млрд тенге). В натуральном выражении среди основных продуктов питания выросло производство сыра и творога (на 9,4% за год, до 9,2 тысячи тонн), растительного масла (на 8,9%, до 138,6 тысячи тонн), муки (на 8,9%, до 881,4 тысячи тонн), макарон, лапши и аналогичных мучных изделий (на 5,5%, до 39,7 тысячи тонн), мяса и субпродуктов (на 4,9%, до 85,1 тысячи тонн) и риса (на 4,5%, до 54,6 тысячи тонн)", - говорится в обзоре.

 
Вместе с тем значительно сократилось производство приготовленной или консервированной другим способом рыбы и икры (на 54,9%, до 2,4 тысячи тонн), сахара (на 20,3%, до 51,2 тысячи тонн), свежей рыбы (на 17,4%, до 10,1 тысячи тонн) и сливочного масла (на 10,3%, до 5,3 тысячи тонн).
 
Напомним, по данным Минсельхоза РК, обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров, включая 19 видов социально значимых, за счет отечественного производства составляет 80%. 
 
По 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%, в их числе: хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.
 
По 12 товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это - томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное. 
 

Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%)", - рассказал Ербол Карашукеев, уточнив, что по этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.

 

На 1,6% выросло производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе - марте

12.05.2022, 19:48 23951
МОСКВА. 12 МАЯ - В январе - марте производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рост наблюдался в Кыргызстане на 2,3%, России - на 1,9% и Казахстане - на 1,8%, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
 
В частности, выросло производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 4,3%, молока - на 1,5%, яиц - на 3,2%.
 
Лидерами в росте объемов производства скота и птицы на убой стала Россия (+ 5,5%) и Кыргызстан (+ 2,8%). Производство молока увеличилось во всех государствах ЕАЭС, за исключением Армении. Зато она отличилась максимальным ростом производства яиц - на 14,7%. В Казахстане тот же показатель повысился на 12,8%.

Напомним, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза в январе - марте вырос на 11% и составил 5 693,6 млн долларов.
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11%

12.05.2022, 18:49 21656
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза в январе - марте 2022 года вырос на 11% и составил 5 693,6 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В первом квартале 2022 года экспорт товаров сложился на уровне 1 743,8 млн долларов США (больше на 9,3%), импорт - 3 949,8 млн долларов США (на 11,8% больше)", - сообщает Агентство по реформам и стратегическому планированию РК. 

 
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 93,3%, далее следуют Кыргызстан - 3,6%, Беларусь - 3% и Армения - 0,1%.

 

Экспорт

 

Импорт

Страны ЕАЭС

январь-март 2021г.

январь-март 2022г.

январь-март 2021г.

январь-март 2022г.

Россия

1 423,6

1 606,4

3 310,3

3 708,3

Кыргызстан

142,2

122,2

58,3

84,1

Беларусь

28,2

14,0

160,8

155,2

Армения

1,6

1,2

2,3

2,2

Итого

1 595,6

1 743,8

3 531,7

3 949,8

 

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по химической продукции и связанными с ней отраслями промышленности, в том числе по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) - рост в 3 раза. В импорте наибольшее увеличение отмечено по продуктам животного и растительного происхождения, готовым продовольственным товарам, в том числе по пшенице и меслину - рост в 4,3 раза", - отметили в агентстве.

 

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