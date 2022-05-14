Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", - говорится в документе.
Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара
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Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге - в 2021 году. В этом году правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты", - заявил президент.
В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане
Порядка 75% объемов закупа товаров, работ и услуг (ТРУ) в нефтегазовой отрасли страны приходится на трех крупных операторов - "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." Реализация данными операторами крупных казахстанских проектов создает высокий спрос на нефтегазовое оборудование, в связи с чем Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам увеличения доли местного содержания в ТШО, НКОК и КПО, в том числе в сегменте машиностроительной продукции", - заявил министр.
Сложившаяся ситуация в очередной раз показала необходимость увеличения темпов развития и освоения производства отечественного оборудования", - подчеркнул глава Минэнерго.
Для изменения ситуации нужна проактивная деятельность всех заинтересованных сторон, особенно операторов месторождений и, конечно же, отечественных машиностроителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул министр.
В течение 25 лет у нас в стране работают почти все крупные международные нефтегазовые компании, и за этот период не было проделано качественной работы по локализации нефтегазовых товаров", - заявил глава ведомства.
- Усилить работу по международной сертификации отечественных машиностроителей по международным стандартам.
- Создавать производства, совместные предприятия, осваивать товары нефтегазового машиностроения для нужд нефтегазовой отрасли.
- Внести изменения в тендерные процедуры крупных нефтегазовых операторов в части усиления прозрачности (объявление о тендере, причины отклонения и протокол итогов присуждения).
- Присуждать реальные контракты.
КГД: застройщику BI Group по итогам проверок доначислили 900 млн тенге налогов
Так, по всем строительным компаниям за 2021 год и 4 месяца 2022 года завершены 154 налоговые проверки с доначислением 11,0 млрд тенге. В том числе в ГК "BI Group" - 9 проверок с доначислением 0,9 млрд тенге. Проводятся 33 проверки, в том числе ГК "BI Group" - 15 проверок", - говорится в комментарии с официальной страницы КГД в Facebook.
В отношении плательщиков строительной отрасли за 2021 - 2022 годы выставлены 29 тысяч уведомлений/извещений на 507 млрд тенге, взыскано 48 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.
Данный комментарий Комитета госдоходов был размещен к публикации в соцсети поста главы BI Group Айдына Рахимбаева, в котором он заявил о появлении некорректной информации, и что вокруг него "раскачивают много тем".
В Казахстане с 1 апреля увеличены размеры МРП и прожиточного минимума
- с 1 января 2022 года - на 7 процентов;
- с 1 апреля 2022 года - на 4 процента.
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
В немалой мере от импорта зависит и удовлетворение спроса на сыры и творог: здесь импортеры обеспечили 52,8% и 43,4% рынка соответственно", - отметили аналитики.
Основной объем производства продуктов питания составили мукомольно-крупяные и крахмальные продукты (139,8 млрд тенге), переработанное и консервированное мясо и мясная продукция (101,1 млрд тенге), а также молочные продукты (94 млрд тенге). В натуральном выражении среди основных продуктов питания выросло производство сыра и творога (на 9,4% за год, до 9,2 тысячи тонн), растительного масла (на 8,9%, до 138,6 тысячи тонн), муки (на 8,9%, до 881,4 тысячи тонн), макарон, лапши и аналогичных мучных изделий (на 5,5%, до 39,7 тысячи тонн), мяса и субпродуктов (на 4,9%, до 85,1 тысячи тонн) и риса (на 4,5%, до 54,6 тысячи тонн)", - говорится в обзоре.
Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%)", - рассказал Ербол Карашукеев, уточнив, что по этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.
На 1,6% выросло производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе - марте
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11%
В первом квартале 2022 года экспорт товаров сложился на уровне 1 743,8 млн долларов США (больше на 9,3%), импорт - 3 949,8 млн долларов США (на 11,8% больше)", - сообщает Агентство по реформам и стратегическому планированию РК.
|
|
Экспорт
|
Импорт
|
Страны ЕАЭС
|
январь-март 2021г.
|
январь-март 2022г.
|
январь-март 2021г.
|
январь-март 2022г.
|
Россия
|
1 423,6
|
1 606,4
|
3 310,3
|
3 708,3
|
Кыргызстан
|
142,2
|
122,2
|
58,3
|
84,1
|
Беларусь
|
28,2
|
14,0
|
160,8
|
155,2
|
Армения
|
1,6
|
1,2
|
2,3
|
2,2
|
Итого
|
1 595,6
|
1 743,8
|
3 531,7
|
3 949,8
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по химической продукции и связанными с ней отраслями промышленности, в том числе по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) - рост в 3 раза. В импорте наибольшее увеличение отмечено по продуктам животного и растительного происхождения, готовым продовольственным товарам, в том числе по пшенице и меслину - рост в 4,3 раза", - отметили в агентстве.
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