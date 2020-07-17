Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Казахстан выполнит взятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+, передает Kazakhstan Today.

15 июля состоялось заседание совместного мониторингового комитета ОПЕК+", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Ранее между странами-участниками ОПЕК+ было достигнуто соглашение о коллективном сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июле 2020 года, до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до конца текущего года.

В ходе заседания совместного мониторингового комитета ОПЕК+ обсуждались итоги выполнения обязательств странами за июнь 2020 года.

Участниками было отмечено позитивное влияние соглашения на мировую нефтяную индустрию.

Ряд стран, которые по различным причинам не смогли полностью выполнить свои обязательства подтвердили готовность сделать дополнительные сокращения добычи нефти.

Казахстан, в свою очередь, готов выполнить взятые на себя обязательства. Ранее представители республики сообщили в секретариат ОПЕК+ что в первых 12 днях мая в стране имелось перепроизводство добычи нефти, связанное с инертностью отрасли.

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