Казахстанцам одобрили более 75 тыс. заявок на снятие части пенсионных накоплений

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанцы продолжают подавать заявки на снятие части пенсионных накоплений. По состоянию на 12 февраля текущего года принято 115 608 заявок на сумму 1855,9 млрд тенге, сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства, передает Kazakhstan Today.
В целях своевременного исполнения обязательств перед вкладчиками по досрочному изъятию средств, Национальный банк поддерживает текущую ликвидность портфеля пенсионных активов, уровень которой на 1 февраля текущего года составил 446,8 млрд тенге", - сказал глава НБ РК.
Напомним, в январе текущего года, после завершения подготовительной работы, связанной с интеграцией информационных систем, ЕНПФ начал прием заявок на снятие части пенсионных накоплений гражданами.
По состоянию на 12 февраля принято 115 608 заявок на сумму 1855,9 млрд тенге. Из них приняты в обработку, в том числе одобрены, 78 074 заявок на сумму 423,6 млрд тенге. На 12 февраля ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты по 75 186 заявкам на сумму 408,2 млрд тенге. 87% изъятых накоплений граждане намерены направить на решение жилищных вопросов, из которых: 45,5% - на приобретение жилья; 28,3% - на погашение задолженности по ипотечному займу; 10,5% - на получение ипотеки в Отбасы банке, для первоначального взноса в БВУ; 2,3% - на строительство ИЖС, рефинансирование ипотеки, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа и иные цели", - сказал Досаев.
Как сообщалось ранее, более 761 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут воспользоваться досрочным снятием пенсионных накоплений.
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