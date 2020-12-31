Более 761 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут воспользоваться досрочным снятием пенсионных накоплений

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - На 1 декабря 2020 года более 761 тыс. работающих вкладчиков могут воспользоваться правом досрочного использования с общим объемом более 2,4 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Единого накопительного пенсионного фонда, средняя сумма накоплений, превышающая сумму достаточности, составляет около 3,2 млн тенге.

В ведомстве рассказали, что правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:

работающие граждане, имеющие пенсионные накопления, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ). Право на целевое использование будет предусмотрено для граждан, имеющих накопления, превышающие определенный порог достаточности. Последнее будет определяться для каждого возраста отдельно;

состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) - в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%);

лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающими им пожизненные аннуитетные выплаты.

Для реализации права на использование части пенсионных накоплений граждане прежде всего должны проверить свои накопления и убедиться, что необходимая сумма, превышающая порог достаточности, имеется", - подчеркнули в фонде.

В ЕНПФ обеспечены доступные и оперативные способы получения выписки через сайт фонда или мобильное приложение. Получить выписку можно дистанционно, в режиме 24/7, не посещая офисы ЕНПФ.

Те, кто принял решение об изъятии части пенсионных накоплений, смогут обратиться к уполномоченному оператору по вопросам приобретения жилья и лечения, который будет определен правительством. Предполагается, что таким оператором будет выступать Отбасы банк", - разъяснили в ведомстве.

После рассмотрения документов вкладчика уполномоченный оператор направит уведомление в ЕНПФ для перевода пенсионных накоплений в размере, определенном самим вкладчиком и указанном в его заявке.

Вкладчик получит право выбора способа уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при выплате пенсионных накоплений (напомним, при перечислении взносов ИПН не взимался). Граждане могут выбрать отсрочку уплаты ИПН либо оплатить его в полном объеме при выплате накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

После получения уведомления от уполномоченного оператора ЕНПФ осуществит перевод пенсионных накоплений в течение 5 рабочих дней уполномоченному оператору. Уполномоченный оператор в течение 1 рабочего дня зачислит накопления на специальные счета.

Стоит отметить, что пенсионные накопления могут находиться на специальных счетах не более 45 рабочих дней. В течение этого срока накопления должны быть использованы по целевому назначению либо возвращены в ЕНПФ на пенсионный счет вкладчика.

Граждане также смогут принять участие в управлении своими накоплениями посредством самостоятельного выбора управляющих инвестиционным портфелем (УИП), предлагающих разные инвестиционные стратегии. Для перевода части пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, вкладчик сможет подать заявление в ЕНПФ по форме и с приложением требуемых документов. Подать заявление в ЕНПФ можно будет путем личного обращения или через интернет-ресурс enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи", - говорится в сообщении пресс-службы ЕНПФ.

ЕНПФ, как регулируемый участник финансового рынка, будет заключать договоры доверительного управления с компаниями, кастодиальные договоры с банками-кастодианами, а также соглашение с уполномоченным оператором по жилью и лечению. Таким образом, единый учет и контроль пенсионных накоплений сохранится, добавили в фонде.









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