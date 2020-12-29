Казахстанцам не разрешат тратить пенсионные на образование и ремонт

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов и председатель правления "ЖилСтройСберБанка" (Отбасы банка) Ляззат Ибрагимова рассказали, могут ли казахстанцы потратить свои пенсионные накопления на образование и ремонт, передает Kazakhstan Today.

Так, Акмади Сарбасов отметил, что в настоящее время государство в достаточном объеме предоставляет гранты для получения гражданами образования.

Это успешно реализуется, в том числе механизмы накопления предусмотрены. С учетом первичности и важности, образование не было поддержано и на сегодняшний день не рассматривается", - сказал он.

Ляззат Ибрагимова подчеркнула, что ремонт - это текущие расходы. И он будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры.

Ранее Министерство здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Жилстройсбербанком (Отбасы банк), Единым накопительным пенсионным фондом представило проект правил об использовании единовременных пенсионных выплат на лечение, который позволит казахстанцам получить дополнительные медицинские услуги.

Напомним , 23 декабря парламент принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", предусматривающий использование части пенсионных накоплений на целевые нужды.

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