Пенсионные накопления можно потратить на услуги стоматолога

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today -Министерством здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Жилстройсбербанком (Отбасы банк), Единым накопительным пенсионным фондом разработан проект правил об использовании единовременных пенсионных выплат на лечение, который позволит казахстанцам получить дополнительные медицинские услуги, передает Kazakhstan Today.

Правилами определен порядок получения единовременных пенсионных выплат на лечение и перечень видов медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат", - рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в соответствии с перечнем казахстанцы могут получить единовременные пенсионные выплаты на дорогостоящие лечения орфанных заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным органом, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях РК, реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, заболеваний требующих радионуклидную и радиойодтерапию, радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож), протонную терапию, медицинскую реабилитацию в отечественных медицинских организациях, в том числе в санаторно-курортных условиях, расположенных на территории РК, офтальмологические услуги (лазерная коррекция зрения, лечение катаракты с использованием мультифокальных линз, интравитриальные инъекции ингибиторов ангиогенеза).

При наличии достаточного порога суммы единовременной пенсионной выплаты на лечение, гражданин обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления для получения заключения врачебной комиссии о направлении на получение лечения за счет единовременных пенсионных выплат согласно перечню видов медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат.

По желанию выбирает медицинскую организацию, включая зарубежную, и заключает с ней договор на лечение.

С помощью ЭЦП авторизуется на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет.

В личном кабинете заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату с указанием суммы (но не более максимально допустимой к изъятию средств), цель использования, прикрепляет сканированные копии заключения врачебной комиссии, договор с медицинской организацией об оказании лечения и удостоверяет своей ЭЦП.

Уполномоченный оператор после проверки предоставленных получателем документов по целевому назначению единовременных пенсионных выплат и в случае их соответствия в течение 5 рабочих дней с даты их получения перечисляет средства по выбранной гражданином медицинской организации.

Также правилами разрешатся использовать для лечения единовременные пенсионные выплаты супруга (супруги), близких родственников. В таких случаях, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающие родственные отношения.

Единовременные пенсионные выплаты на лечение можно использовать неограниченное число раз в пределах своих пенсионных накоплений, определенных законом.

Напомним , 23 декабря парламент принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", предусматривающий использование части пенсионных накоплений на целевые нужды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства