"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую компанию

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - На сегодняшний день "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую дорожную компанию, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY .
Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения", - отметили в пресс-службе МИИР.
В рамках исполнения поручения президента Министерством индустрии и инфраструктурного развития был разработан проект постановления правительства по объединению вышеуказанных операторов. Проектом предусматривалась передача государственной доли ТОО "Казахавтодор" в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол" с последующей реорганизацией нацкомпании путем создания единого автодорожного оператора.
В частности, объединение областных филиалов вышеуказанных компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что в июле на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую дорожную компанию. Глава государства отметил необходимость исключения дублирования функций.
Сейчас существуют два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране, оказывая услуги. Если говорить прямо, они оба выполняют одну и ту же работу и численность их работников превышает необходимую величину. Тем не менее число обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог вообще не выдерживает критики", - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания.