Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор"

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил объединить два оператора "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую компанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время в стране есть два основных оператора, которые следят за состоянием дорог и предоставляют услуги. Честно говоря, они оба выполняют одну и ту же работу, и количество рабочих там больше, чем необходимо. Тем не менее обоснованных нареканий со стороны граждан не становится меньше. Поручаю правительству объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" и создать единую дорожную компанию Казахстана", - сказал глава государства сегодня на расширенном заседании правительства.
Он поручил комплексно модернизировать данную сферу. Кроме того, глава государства поручил создать комиссию и тщательно расследовать все нарушения, которые были допущены при строительстве дорог минимум за 10 лет.
Ни для кого не секрет, что дороги в стране плохие, а в дорожно-строительной отрасли процветает коррупция. Даже дорога, ведущая к Акорде, не говоря уже о других местах, выглядела лоскутным одеялом. Проблем в этой сфере много. Каждый год только одна-две компании выигрывают тендер, и такая ситуация сохраняется десятилетия. Необходимо принять срочные меры и привести эту сферу в порядок", - отметил глава государства.
Также Токаев заявил, что в стране создан искусственный дефицит материалов, необходимых для дорожного строительства. В РК есть три завода по производству битума, но его нехватка составляет 200 тысяч тонн. В разгар строительных работ цена на битум выросла в три раза, с 90 тысяч до 250 тысяч тенге за тонну. В этой связи президент поручил правительству тщательно дифференцировать процесс производства и потребления ресурсов, необходимых для дорожного строительства.
Необходимо открывать новые предприятия по производству строительных материалов, а существующие объекты должны быть модернизированы", - сказал он.
Также президент указал на проведение госзакупок в сфере строительства дорог. С 2019 года заключены госконтракты на сумму 1,5 трлн тенге, из которых 40% были выиграны иностранными компаниями. При этом отечественные компании не принимают активного участия.
Некоторым крупным компаниям не хватает трудовых и материальных ресурсов. Тем не менее они выигрывают тендер и передают работу подрядчику. Такая ситуация повторяется ежегодно. Есть даже сообщения о том, что 100% работ было передано другому подрядчику. Например, с 2019 года ведутся ремонтные работы на автодороге Караганда - Балхаш (363 километра). Общая стоимость данного проекта составляет 248 млрд тенге. Генподрядчик поручил эту работу другой компании. И эта компания передала всю работу субподрядчику", - отметил Токаев.