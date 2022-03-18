"КазАзот" снизит цены на удобрения

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Правительством проводится системная работа по качественному проведению весенне-полевых работ, созданы все условия для фермеров. Выделено дизтопливо в объеме 400 тысяч тонн, фермеры обеспеченны семенами, готовность техники находится на уровне 92% (к началу будет 100%), прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования на 70 млрд тенге с доведением общей суммы до 140 млрд тенге. АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" направит до 80 млрд тенге на финансирование по программе форвардного закупа, что выше прошлогоднего уровня в 2 раза", - сообщили в МСХ РК.
По данным ведомства, в текущем году система государственной поддержки АПК останется без изменений, что позволит фермерам без дополнительных трудностей приступить к посевным работам.
Также обеспечено финансирование программы субсидирования пестицидов в объеме 29,7 млрд тенге, что позволит 100% обработать посевную площадь. Планируется внести порядка 659 тысяч тонн удобрений", - проинформировали в ведомстве.
Вместе с этим, по данным МСХ, сложившаяся не простая ситуация заставляет фермеров объективно поднимать вопросы снижения цен на отечественные минеральные удобрения.
Учитывая, что стоимость удобрений сказывается и на цене конечной продукции, а также на покупательской способности в целом, в соответствии с поручением премьер-министра Алихана Смаилова Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития проводится системная работа по снижению цен на минеральные удобрения", - уточнили в МСХ.
По данным ведомства, на совещании с руководством компании "КазАзот", прошедшем под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, стороны пришли к решению о готовности снизить цены на отечественную аммиачную селитру с 200 тысяч до 160 тысяч тенге с 16 марта.
Ранее сообщалось, что Токаев поручил взять на особый контроль проведение посевной кампании.