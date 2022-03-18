"КазАзот" снизит цены на удобрения

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Налоговые поступления в бюджет за январь-февраль 2022 года увеличились почти в два раза, проинформировали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления показали рост в 1,9 раза, или на 1 249,3 млрд тенге, в том числе:

- республиканский бюджет исполнен на 100,5% (при плане 1 959,1 млрд тенге поступило 1 968,5 млрд тенге с перевыполнением на 9,4 млрд), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 2,3 раза, или на 1 115,6 млрд тенге;

- местный бюджет исполнен на 139,8% (при плане 480,6 млрд тенге поступило 672,1 млрд тенге, с перевыполнением на 191,4 млрд), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 24,8%, или на 133,7 млрд тенге.

В ведомстве отметили, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН на 358,3 млрд тенге или (в 2,3 раза), НДС на товары внутреннего потребления на 431,4 млрд тенге (в 7,1 раза) и экспортные таможенные пошлины на нефть на 183,0 млрд тенге (в 3 раза).





В комитете также назвали ряд факторов, повлиявших на рост поступлений.

За январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 58,4%, алюминий - на 53,4%, цинк - на 33,1%, медь - на 20,0% и свинец - на 13,2%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 57,9% (средняя ставка за январь-февраль 2022 года - $47,5 за 1 тонну, январь-февраль 2022 года - $75,0 за 1 тонну)", - объяснили в ведомстве.

Товарооборот с третьими странами за январь 2022 года увеличился в 1,7 раза (экспорт вырос в 1,9 раза, импорт - в 1,3 раза).

Также оборот по реализации за январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 32,3% (с 13 711 до 18 134 млрд тенге).

За январь-февраль 2022 года рост, по данным электронных счет-фактур, произошел по предоставлению прочих видов услуг в 2,1 раза, искусству, развлечениям и отдыху - в 1,8 раза, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - в 1,6 раза, профессиональной, научной и технической деятельности - на 60,1%, информации и связи - на 50,9%, строительству - на 38,9%, обрабатывающей промышленности - на 36,0%, водоснабжению и канализационной системе - на 28,6%, образованию - на 28,4% и оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов - на 28,2%.

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 60,3% (с 5,7 до 9,1 млн тенге).

В разрезе отраслей увеличение средней выручки наблюдается по финансовой и страховой деятельности в 2,5 раза, транспорту и складированию - в 2 раза, оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов - в 1,9 раза, предоставлению прочих видов услуг - на 32,0%, искусству, развлечениям и отдыху - на 30,6%, информации и связи - на 25,4%, услугам по проживанию и питанию - на 23,7%", - резюмировали налоговики.