Токаев поручил взять на особый контроль проведение посевной кампании

НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - По состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 470,1 млрд тенге. В феврале 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 71,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 163,8 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 1 марта 2022 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 246 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 марта 2022 года составил 105 538 тенге", - сообщили в Министерстве труда и социльной защиты населения РК.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Напомним, с 1 апреля вступают в силу новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений.





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