"КазМунайГаз" выкупил 50% доли в "КМГ Кашаган Б.В."

АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - АО "НК "КазМунайГаз" ( КМГ ) 15 сентября 2022 года использовало свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения "колл опцион" и приобрело у АО "Самрук-Казына" 50% доли в компании ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." за $3,8 млрд, которой принадлежит 16,88% в соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (проект Кашаган), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для "КазМунайГаза" за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков "КМГ Кашаган Б.В.", - сообщил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

В 2015 году КМГ продал 50% долю в "КМГ Кашаган Б.В." фонду, чтобы использовать вырученные средства на уменьшение долга с целью недопущения нарушения финансового ковенанта "Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х" в еврооблигациях КМГ из-за резкого падения цены на нефть в те годы.

Нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ, что позволило реализовать данную сделку без давления на кредитные рейтинги.

Мероприятия по улучшению финансового состояния в течение этого периода включали в себя проведение переговоров с миноритарными акционерами и консолидацию доли КМГ в АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", работу по оптимизации ковенантного пакета в публичном долге КМГ и выстраиванию долгосрочного графика погашения в соответствии с денежными потоками КМГ. В частности, в результате серии сделок с еврооблигациями КМГ из ковенантного пакета был полностью исключен финансовый ковенант "Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х".

В результате проведенной работы общий долг КМГ согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности снизился c 19,2 млрд долларов США по состоянию на конец 2014 года до 8,4 млрд долларов США по состоянию на конец первого полугодия 2022 года. С учетом приобретения доли в "КМГ Кашаган Б.В." общий долг КМГ сразу после завершения сделки составит около 10,7 млрд долларов США.

Улучшение финансового состояния КМГ было также отмечено международными рейтинговыми агентствами, которые в течение этого периода повысили индивидуальные кредитные рейтинги КМГ.

Ранее 50-процентная доля в компании ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." находилась под предварительным арестом, который был снят апелляционным судом Гааги, Нидерланды, в текущем году. Последующее обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на выкуп 50-процентной доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет незамедлительную силу.

Дальнейшие детали сделки будут надлежащим образом раскрыты в финансовой отчетности КМГ.



