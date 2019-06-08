"КазТрансОйл" вернул потребителям 1 млрд тенге

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Антимонопольный комитет обеспечил возврат АО "КазТрансОйл" потребителям средств на сумму более 1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКПП) провел проверку "КазТрансОйл" на предмет соблюдения законодательства о естественных монополиях. По результатам установлены факты нарушения законодательства, сообщили в пресс-службе КРЕМЗКПП.

Указанные нарушения обусловлены тем, что АО "КазТрансОйл" не выполнило обязанности по исполнению тарифной сметы за 2014, 2016, 2017 годы и инвестиционной программы за 2014 год на общую сумму 1 041 133 640 тенге, в связи с чем Комитетом вынесен приказ о возврате потребителям необоснованно полученного дохода по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам на указанную сумму", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что АО "КазТрансОйл" возвратило необоснованный доход напрямую потребителям.

Также за нарушение законодательства о естественных монополиях "КазТрансОйл" привлечен к административной ответственности на сумму 293 млн тенге. Штраф оплачен в полном объеме.

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