КФГД: Деньги вкладчиков Capital Bank Kazakhstan защищены гарантией

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напомнил вкладчикам Capital Bank Kazakhstan о защите их средств гарантией фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "Capital Bank Kazakhstan" является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов". Это означает, что в случае отказа АРРФ в проведении временной администрацией АО "Capital Bank Kazakhstan" операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения. О дате начала и порядке выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки. Выплата начнется не позднее 5 рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации", - сообщили в пресс-службе фонда.

Гарантийное возмещение будет выплачиваться КФГД в пределах суммы остатков по депозитам с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии: по сберегательным депозитам в тенге - не более 15 млн тенге; по иным депозитам в тенге - не более 10 млн тенге; по депозитам в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом пределов, установленных по каждому виду депозита.

По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД возместит установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Выплата гарантийного возмещения будет осуществляться в течение года с даты начала выплат. По истечении одного года невостребованные вкладчиками суммы гарантийного возмещения будут перечислены КФГД на их индивидуальные пенсионные счета в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в качестве добровольных пенсионных взносов", - отметили в пресс-службе.

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