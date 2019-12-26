КФГД продлил срок выплат вкладчикам Qazaq Banki

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Банк-агент ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) продолжит осуществлять выплату гарантийного возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki" до 24 июня 2020 года включительно, передает Kazakhstan Today.

После этой даты вкладчикам банка необходимо обращаться в Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напрямую, сообщили в пресс-службе КФГД.

Выплата возмещения вкладчикам Qazaq Banki через банк-агент производится с 24 декабря 2018 года и первоначально ее планировалось завершить 24 июня 2019 года. Однако в связи с тем, что не все вкладчики обратились за возмещением, было решено продлить срок выплат через банк-агент до 24 декабря 2019 года.

По информации КФГД, за прошедшие 12 месяцев Банк ВТБ (Казахстан) выплатил вкладчикам Qazaq Banki от имени и за счет средств КФГД возмещение на сумму 20,3 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками Qazaq Banki, которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 228,0 млн тенге.

Всего возмещение получили 5871 вкладчик, что составляет 33% от общего числа вкладчиков банка. Call-центр КФГД провел обзвон оставшейся части вкладчиков: многие не обращались за выплатой из-за небольших остатков средств на счетах, но были и те, кто не знал о такой возможности. В этой связи, а также с тем, что вкладчики продолжают обращаться в банк-агент, КФГД принял решение продлить действие соглашения с Банком ВТБ (Казахстан) еще на полгода", - пояснили в пресс-службе.

На возмещение имеют право вкладчики Qazaq Banki (физические лица и индивидуальные предприниматели), у которых были открыты счета, карточки и депозиты в данном банке. Возмещение выплачивается в полной сумме депозита и накопленного (капитализированного) вознаграждения. Максимальная сумма выплаты составляет: 10 миллионов тенге - по депозитам в национальной валюте; 5 миллионов тенге - по депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте, по курсу обмена валют на 12 декабря 2019 года).

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Qazaq Banki" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 миллионов тенге.

В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом суммы выплаты, вкладчикам необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО "Qazaq Banki": в городе Алматы: улица Тулебаева, 38/61, БЦ "Жетысу", 4 этаж (угол улицы Макатаева), телефон: 8 (727) 380 39 51. В городе Нур-Султане: Алматинский район, улица Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", телефон: +7 (717) 291 92 60.

По всем вопросам о гарантии по депозитам, порядке осуществления выплаты возмещения вкладчики АО "Qazaq Banki" могут обратиться в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460, а также направить запрос по электронной почте: info@kdif.kz, на веб-сайт www.kdif.kz или задать вопрос в Телеграм-чате @kdif_ask.

АО "Qazaq Banki" лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года. 24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" . В связи с прекращением судебного производства по апелляционной жалобе, поданной 29 ноября 2018 года, решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу 12 декабря 2018 года. 13 декабря КФГД объявил о назначении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) банком-агентом, который от имени и за счет средств КФГД принимает заявления вкладчиков АО "Qazaq Banki" и выплачивает возмещение.

АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" - организация Национального банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. КФГД гарантирует обязательства банков - участников системы гарантирования депозитов по возврату денег физических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае принудительного прекращения деятельности банка. В данный момент в системе гарантирования депозитов участвует 25 банков.

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