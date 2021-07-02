КГД: Банковские счета ИП и юрлиц не будут закрывать, если налоговая задолженность менее 17 тыс. тенге

Данные изменения вводятся в действие с 1 июля 2021 года, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.
Отмечается, что в случае погашения налогоплательщиком суммы налоговой задолженности, указанной в распоряжении налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам (РПРО) налогоплательщика, банк вправе самостоятельно возобновить расходные операции по банковским счетам до получения от органа государственных доходов отзыва распоряжения.
Вышеуказанные изменения вводятся в действие с 1 января 2022 года в связи с необходимостью доработки информационных систем КГД и банков второго уровня", - уточнили в пресс-службе КГД.
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