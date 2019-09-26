Китай готов наращивать перевозки через морские порты Казахстана

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Представители китайской коммуникационной и транспортной Ассоциации посетили казахстанские морские порты Актау и Курык с целью ознакомления с их возможностями на Каспийском море, передает Kazakhstan Today.

Китайской делегации были продемонстрированы имеющиеся портовые мощности, а также их готовность в наращивании транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу и обратно, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана "KazLogistics".

В 2018 году в Актауском порту было обработано 1803 контейнеров, а за восемь месяцев 2019 года - уже 4884. В Курыке в прошлом году было обработано 8 382 контейнеров, а за восемь месяцев текущего года - 7458. Из года в год растет количество перевозимых контейнеров, что положительно влияет на загрузку портовых мощностей Казахстана.

Китайская делегация положительно оценила возможности портовой инфраструктуры Казахстана на Каспии и выразила готовность по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Представитель китайской делегации господин Ву Цзинюй (Wu Jingyu), генеральный директор ООО "Консультационный центр по логистике трансконтинентального моста в Пекине" (Bijing Land Bridge Logistics Consultation Center Co., Ltd.), заявил о формировании уже в начале октября текущего года контейнерного поезда для его последующего направления по данному маршруту.

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