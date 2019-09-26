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Китай готов наращивать перевозки через морские порты Казахстана

25.09.2019, 14:22 8290
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Представители китайской коммуникационной и транспортной Ассоциации посетили казахстанские морские порты Актау и Курык с целью ознакомления с их возможностями на Каспийском море, передает Kazakhstan Today.
 
Китайской делегации были продемонстрированы имеющиеся портовые мощности, а также их готовность в наращивании транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу и обратно, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана "KazLogistics".
 
Актау и Курык имеют значительные преимущества для уменьшения сроков доставки грузов по маршруту порт Ляньюньган (КНР) - Актау/Курык (Казахстан) - Стамбул (Турция) до 30 дней, помимо этого имеют гибкие тарифные условия в сравнении с другими существующими маршрутами. Также положительным фактором является применение мультимодальной перевозки, то есть поэтапной доставки одной и той же партии товаров сразу несколькими видами транспорта и способами транспортировки: морским, железнодорожным, автомобильным.
 
В 2018 году в Актауском порту было обработано 1803 контейнеров, а за восемь месяцев 2019 года - уже 4884. В Курыке в прошлом году было обработано 8 382 контейнеров, а за восемь месяцев текущего года - 7458. Из года в год растет количество перевозимых контейнеров, что положительно влияет на загрузку портовых мощностей Казахстана.
 
Китайская делегация положительно оценила возможности портовой инфраструктуры Казахстана на Каспии и выразила готовность по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.
 
Представитель китайской делегации господин Ву Цзинюй (Wu Jingyu), генеральный директор ООО "Консультационный центр по логистике трансконтинентального моста в Пекине" (Bijing Land Bridge Logistics Consultation Center Co., Ltd.), заявил о формировании уже в начале октября текущего года контейнерного поезда для его последующего направления по данному маршруту. 
 

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