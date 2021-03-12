Китай впервые прокомментировал ситуацию по задержке грузов на границе с РК

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В адрес АО "НК "КТЖ" поступил официальный ответ на обращение казахстанской железнодорожной администрации за подписью заместителя генерального директора ГК "Китайские железные дороги" Ли Вэньсина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", в своем письме Ли Вэньсин констатировал факт того, что в конце ноября 2020 года местные органы власти на станциях Алашанькоу и Хоргос приняли более строгие меры по профилактике и борьбе с пандемией коронавируса.

Уверен, что вы полностью понимаете необходимость вышеуказанных мер", - говорится в письме.

Далее Ли Вэньсин, отвечая на просьбу Казахстана ускорить прием зерновых грузов, написал о том, что соответствующим структурным подразделениям и Урумчийской железной дороге дано поручение активно координировать свои действия с местным правительством, где расположены приграничные станции, и принимать эффективные меры для решения проблемы.

В настоящее время организована разгрузка мелкотарных крытых вагонов в приграничном переходе и будет изучена дальнейшая доставка. Благодарим вас за усилия по обеспечению беспрепятственного прохождения приграничных перевозок, включая предложение по дезинфекции внешней части транспортных средств в Казахстане. Компания Урумчийская корпорация железных дорог будет активно сотрудничать с местными властями для выполнения соответствующей работы. Уверены, что совместными усилиями мы эффективно преодолеем негативное влияние эпидемии на приграничные перевозки и обеспечим бесперебойную работу железнодорожных перевозок между нашими приграничными портами", - говорится в сообщении.

Напомним , в конце января первый заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов и директор ТОО "Audasia Express" Бакытбек Кадиров обсудили способы ускорить прием грузов, поступающих из Казахстана в Китай.

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