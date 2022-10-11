Комплексный план развития сахарной отрасли утвержден в Казахстане

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление "Об утверждении Комплексного плана по развитию сахарной отрасли в Республике Казахстан на 2022-2026 годы".

Внутреннее потребление сахара в Республике Казахстан в 2022 году оценивается на уровне 550 тысяч тонн. В настоящее время в республике действует 4 сахарных завода общей суточной мощностью 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. В 2021 году обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счет переработки отечественного сырья составила 7% (35,7 тысячи тонн), за счет импорта тростникового сырца и готового сахара - 93 % (497 тысяч тонн)", - говорится в документе о текущей ситуации на рынке сахара.

Традиционными поставщиками сахара на внутренний рынок Казахстана являются Российская Федерация и Республика Беларусь. В общем объеме импорта доля Российской Федерации составляет 88,3%, Республики Беларусь - 11,5 %, других стран - 0,15%.

Отмечается, что низкая обеспеченность внутреннего рынка отечественным производством связана с сокращением посевных площадей сахарной свеклы из-за высокой затратности и низкой рентабельности данной культуры по сравнению с другими, мелкотоварностью свекловодческих хозяйств, дефицитом водных ресурсов, изношенностью оросительных сетей, высокой стоимостью импортных семян сахарной свеклы и другими факторами.

Несмотря на проведение частичной модернизации сахарных заводов, построенных в середине прошлого столетия, высокий износ технологических линий и оборудования не позволяет обеспечить увеличение объемов производимой продукции и конкурентоспособность цены. Кроме того, волатильность цен на сахар на мировом рынке, а также доминирование российского сахара на внутреннем рынке по более низкой цене на протяжении нескольких лет оказывает негативное влияние на отечественную сахарную отрасль. Указанные факторы привели к высокой импортозависимости внутреннего рынка сахара", - говорится в концепции.

Вместе с тем отмечается, что в стране имеются ключевые факторы для успешного развития отрасли: наличие орошаемых земель, увеличение емкости внутреннего рынка до 590 тысяч тонн в 2026 году за счет роста численности населения и расширения мощностей промышленных потребителей сахара, незагруженные мощности 4 действующих сахарных заводов, рабочая сила.

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны требуется комплексный подход по развитию сахарной отрасли, направленный на значительное сокращение импортозависимости и постепенный переход к самообеспечению.

Комплексным планом предусматривается:

обеспечение заводов сырьем путем ежегодного увеличения посевных площадей сахарной свеклы в среднем на 6,5 тысячи га и доведения до 38 тысяч га;





инфраструктурное обеспечение путем строительства и реконструкции оросительных сетей, применения влагосберегающих технологий, введения в оборот свыше 10 тысяч га новых орошаемых земель, развития агротехнических услуг по выращиванию, уборке и транспортировке сахарной свеклы;





модернизация действующих и строительство нового инновационного сахарного завода путем обновления технологического оборудования, расширения производственных мощностей по сырью с 8,7 тысячи тонн до 17,7 тысячи тонн в сутки;





меры по защите внутреннего рынка путем установления минимального уровня контрольных цен и минимального уровня розничных/предельных цен на сахар для обеспечения конкурентоспособности отечественных заводов и исключения демпинга со стороны стран - импортеров сахара.

Меры государственной поддержки отрасли

На реализацию мероприятий комплексного плана по развитию сахарной отрасли в Республике Казахстан на 2022-2026 годы потребность в привлечении частных инвестиций на развитие сырьевой базы (приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, проведение весенне-полевых работ) составляет порядка 297 млрд тенге до 2026 года, объем бюджетных субсидий - 129 млрд тенге.

Потребность в инвестициях на основные и оборотные средства с учетом модернизации действующих заводов и строительства нового завода составит порядка 200 млрд тенге, объем бюджетных субсидий - 40 млрд тенге.

Меры государственной поддержки будут оказываться в рамках средств, предусмотренных в национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы, утвержденном постановлением правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732, с привлечением средств финансовых институтов (АО "НУХ "Байтерек", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"), финансирование мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов, развитию оросительных сетей - в рамках национального проекта "Зеленый Казахстан", утвержденного постановлением правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 731.

Для предоставления налоговых преференций будут внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс Республики Казахстан, осуществлено нормативное обеспечение мероприятий по возмещению производителям сырья части затрат на приобретение семян и выращивание сахарной свеклы за счет повышения нормативов субсидирования.

Ожидаемые результаты

Реализация комплексного плана позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн. При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность за счет переработки отечественного сырья повысится с 7% до 43%.



