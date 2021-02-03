КТЖ: Китай примет экстренные меры по приему и выгрузке вагонов

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Представители РК и КНР провели переговоры по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили увеличение приёма грузовых поездов из РК на станцию Алашанькоу до 18-20 поездов в сутки, на станцию Хоргос до 8-10 поездов в сутки.

В конце прошлого года из-за введения жестких эпидемиологических мер контроля со стороны КНР на пограничных переходах Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос на казахстанской стороне скопилось до 16 тысяч груженых вагонов, на китайской стороне - до 6 тысяч. По итогам переговоров китайская сторона примет меры по увеличению приёма грузовых поездов из РК: на станцию Алашанькоу - до 18 поездов в сутки, с 1 марта - до 20 поездов в сутки, на станцию Хоргос - до 8 поездов в сутки, с 1 марта - до 10 поездов в сутки. Стороны отметили, что перегрузочная мощность терминалов по станциям Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос имеет полную готовность для приема и переработки запланированного объёма груза", - сообщает пресс-служба ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

Также китайская сторона примет экстренные меры в отношении простаивающих на территории РК крытых вагонов с продовольственным грузом. С 1 февраля КНР начал выгрузку крытых вагонов, стоящих на территории станций Алашанькоу и Хоргос. Речь идет о 430 крытых вагонах. Далее запланирован приём 2 200 крытых вагонов, которые находятся на территории Казахстана.

Одна из причин длительного приёма вагонов - проведение дезинфекции подвижного состава на китайской стороне. В этой связи казахстанская сторона заявила о готовности осуществлять процедуру наружной дезинфекции на территории РК с привлечением компании по сертификации "China Certification & Inspection Group" (CCIC), сертификат которой является признанным на международном уровне и аккредитованным Китайским государственным комитетом по оценке соответствия (CNAS)", - проинформировали в пресс-службе.

Также в ходе видеоконференции стороны договорились принять совместные меры по дальнейшему развитию инфраструктуры пограничных переходов между РК и КНР.

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