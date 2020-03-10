Курс доллара в обменных пунктах подскочил выше 400 тенге за доллар

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Сегодня курс доллара в пунктах обмена валюты Нур-Султана подскочил выше 400 тенге за доллар, в Алматы - до 399 тенге, передает Kazakhstan Today.

Курсы обмена тенге и евро выросли сегодня в обменных пунктах. По данным портала Kurs.kz , в Алматы средний курс продажи доллара на сегодня, по состоянию на данный час, составил 395,34 тенге за доллар. При этом максимальная стоимость продажи в некоторых обменниках доходит до 399 тенге за доллар.

Средняя стоимость продажи евро составила 447,95, максимальная стоимость в отдельных пунктах доходит до 455 тенге за евро.

В Нур-Султане средний курс продажи доллара на сегодня составил 394,94 тенге, при том что некоторые обменники продают валюту по 402 тенге за доллар. Средний курс продажи евро к данному часу сложился в размере 446,36 тенге, максимально европейскую валюту в столице продают за 450 тенге за евро.

Отметим, что официальные (рыночные) курсы валют, установленные Нацбанком на сегодня, составляют: доллар - 382,05, евро - 431,49, российский рубль - 5,61.

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