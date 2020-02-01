Мамин: эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может достигать $25 млрд в год

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Экономический эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может достигать около $25 млрд в год. Об этом сегодня в ходе форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алматы с участием глав правительств стран ЕАЭС заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент агентства.



"Для выполнения долгосрочной цели по вхождению Казахстана в 30 самых развитых стран к 2050 году мы ставим для себя задачу по ежегодному качественному росту экономики в среднем на 5-6%. Существенная часть данного роста должна быть обеспечена ростом производительности труда. Здесь мы видим большой потенциал применения искусственного интеллекта. Общий экономический эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может составить около $25 млрд в год", - сказал Аскар Мамин.



При этом он отметил, что наибольший эффект ожидается в сфере услуг - до $15 млрд и в горнодобывающем секторе - до $9 млрд.



В целом премьер-министр подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта играет решающую роль в качественном развитии стран ЕАЭС. "Потенциал создания дополнительной добавленной стоимости от применения искусственного интеллекта в отраслях экономики может составить около $5 трлн к 2030 году. Наибольший вклад внесут такие отрасли, как розничная торговля, транспорт, логистика, горнодобывающий сектор и другие базовые отрасли экономики, которые дадут большой эффект при применении искусственного интеллекта", - подчеркнул Мамин.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства