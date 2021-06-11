Мамин поручил принять меры по недопущению роста цен на стройматериалы

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - На селекторном заседании правительства рассмотрены вопросы ценообразования на строительные материалы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики, рост цен за январь - май текущего года на первичное жилье составил 8%, на вторичное жилье - 13%. В январе-апреле рост цен на отечественные строительные материалы составил 16%.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития (КазНИИСА), с начала года выросли цены на бетон (12%), цемент (5%), трубы полиэтиленовые (10%), кирпич силикатный (6%). Наибольший рост цен наблюдается на импортозависимые материалы - арматуру и стекло, обеспеченность которых на внутреннем рынке составляет менее 50%.

По информации самих участников рынка стройматериалов, основными причинами повышения цен стали удорожание с января текущего года электрической энергии, ГСМ и услуг магистральной железнодорожной сети.

В целях борьбы со спекулятивным ростом цен на строительные материалы Агентство по защите и развитию конкуренции направило 26 уведомлений об устранении признаков нарушений и необходимости снижения цен производителям и поставщикам кирпича, цемента, арматуры, щебня, полиэтиленовых труб. Для оказания ценового воздействия на участников рынка с 10 производителями стройматериалов заключены комплаенсы о соблюдении норм антимонопольного законодательства", - сообщает пресс-служба правительства.

Как было отмечено в ходе заседания, на увеличение стоимости жилья повлиял не только рост стоимости строительных материалов, но и ажиотажный спрос. По данным Бюро национальной статистики, с начала года количество сделок увеличилось в 2,5 раза, в сравнении с прошлым годом. В этой связи в рамках исполнения поручения главы государства по недопущению ажиотажа и увеличения цен на рынке жилья в адрес 14 строительных компаний направлены уведомления о снижении цен.

Высокие темпы строительства увеличивают потребность в строительных материалах, доля которых от всех затрат в строительстве составляет почти 50%. В этой связи крайне важно принятие срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

Он поручил Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, а также акиматами принять жесткие меры к недобросовестным производителям и поставщикам.

Мамин также поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с НПП "Атамекен" проработать возможность заключения долгосрочных договоров закупа между застройщиками и производителями стройматериалов.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами и НПП "Атамекен" поручено обеспечить своевременный ввод запланированных проектов по импортозамещению в строительной сфере.





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