Мамин поручил разработать программы развития рыбного хозяйства во всех регионах страны

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин поручил до 1 ноября 2020 года разработать программы развития рыбного хозяйства во всех регионах страны, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр в ходе заседания правительства подчеркнул, что объемы рыбного производства могут быть значительно увеличены и к 2030 году доведены до 600 тыс. тонн. При этом рыбная отрасль должна стать одной из базовых в структуре АПК, объем экспорта увеличен в 10 раз до 300 тыс. тонн и создано не менее 100 тыс. дополнительных рабочих мест.

В каждом регионе должно быть организовано рыбное производство, закреплены водоемы за субъектами бизнеса, увеличено количество торговых точек по продаже высококачественной свежей рыбы. Для обеспечения здорового рациона питания граждан необходимо увеличить уровень потребления рыбы до рекомендованного ВОЗ 16 килограммов на душу населения ", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил до 1 ноября текущего года разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства с указанием конкретных индикаторов и мероприятий по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер государственной поддержки. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными государственными органами поручено в месячный срок проработать с бизнес-сообществом предложения по расширению субсидирования рыбной отрасли, совместно с Министерством образования и науки - пересмотреть учебные и практические программы вузов с переносом акцента от рыболовства к рыбоводству.

Министерству финансов совместно с Министерством торговли дано поручение проработать вопрос по упрощению процедур оформления поставок и прохождения всех видов контроля на границе при транспортировке рыбопосадочного материала ценных видов рыб из-за рубежа.

В свою очередь, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Мазгум Мирзагалиев рассказал о перспективах рыбоводных хозяйства в РК.

Выявлены перспективные водоемы для рыбоводства, в которых, по экспертным оценкам, можно выращивать до 600 тыс. тонн рыбы в год. На этой основе нами разработана схема зонирования рыбоводства", - сказал он.

К примеру, в Туркестанской области, на Шардаре, имеется потенциал для выращивания карповых и осетровых видов рыб; в Восточно-Казахстанской области, на Усть-Каменогорском, Бухтарминском водохранилищах, - форели, сиговых видов рыб; в Алматинской области, на Бартогайском и Капшагайском водохранилищах и озере Балхаш, - условия для выращивания форели, карповых видов рыб; Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области имеют потенциал для выращивания сиговых и карповых видов рыб; Мангистауская область, на Каспии, - для выращивания лососёвых и осетровых; в Кызылординская область, на Арале, - карповых видов.

В этой связи просим акиматы обратить внимание на имеющийся потенциал и усилить работу по созданию условий для развития рыбоводства, такую как субсидирование, участие региональных институтов развития, оперативное выделение земельных участков, подведение инфраструктуры и другие меры", - сказал глава Минэкологии.

Также министр назвал основные проблемы в законодательстве, препятствующие развитию рыбной отрасли в стране:

1. Запрет на строительство рыбоводных хозяйств и сооружений в водоохранной полосе.

2. Переплата за потребление воды при выращивании рыб, то есть рыбоводы платят за весь объем забранной воды, при том, что основная часть воды возвращается обратно. Таким образом, необходимо предусмотреть плату только за потери в виде испарения и фильтрации.

3. Низкая доля (49%) закрепления водоемов местного значения.

4. Необходимость разработки ПСД и прохождения госэкспертизы на строительство прудов и рыбоводных бассейнов.

5. Необходимость возмещения потерь при строительстве рыбоводных хозяйств на землях сельхозназначения (на сегодня освобождены от возмещения потерь только рыбопитомники).

Он отметил, что в ряде стран, где аквакультура имеет успешное развитие, действует отдельный закон, регулирующий отношения в области искусственного выращивания рыбы.

Поэтому считаем целесообразным разработать закон "Об аквакультуре", - заявил министр.

Кроме того, министр попросил увеличить объем трансфертов регионам для субсидирования рыбоводства.

Согласно проведенному анализу, по итогам 2019 года на корма для рыб было выделено 407 млн тенге субсидий. 81,5% от общего объёма субсидирования, или 332 млн тенге, выдала Туркестанская область. Как я отмечал ранее, этот регион и является лидером по производству рыбы. Другими словами, это говорит, о прямой зависимости развития рыбной отрасли от объемов, выделяемого субсидирования", - объяснил Мирзагалиев.

Объем экспорта, по словам главы МЭГПР, можно увеличить в 10 раз, привлечь порядка 500 млрд тенге частных инвестиций, налоговые поступления в бюджет могут составить около 28 млрд тенге в год.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства