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Минэнерго: НПЗ не справились с задачей по обеспечению топливом

11.11.2021, 15:52 24841
Минэнерго: НПЗ не справились с задачей по обеспечению топливом
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы в этом году не справились с задачей по обеспечению необходимыми объемами топлива. Об этом заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев на выездном совещании с участием руководителей НПЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В текущем году отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка авиа- и дизельным топливом. Одной из основных причин проблемы, имеющей системный характер, является неэффективное планирование ремонтных работ, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
 

Несмотря на модернизацию производственных мощностей, заводы регулярно останавливаются на ремонт в самый неподходящий момент. В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные остановы - это непозволительная роскошь. Считаю, что действующий регламент проведения ремонтных работ устарел. На капитальный ремонт должен останавливаться только один завод в год. Поручаю руководству "КазМунайГаза" разработать новый план на ближайшие 5 лет", - сказал Магзум Мирзагалиев. 

 
Также в пресс-службе сообщили, что во время проведения ремонта на Павлодарском нефтехимическом заводе выявлена неисправность ротора компрессора гидроочистки. При этом заменить бракованную деталь смогут только через 5 месяцев, и на протяжении этого периода ПНХЗ будет производить дизтоплива ежемесячно на 20-40 тыс. тонн меньше запланированного.
 
В этой связи глава Минэнерго поручил руководству КМГ совместно с НПЗ сформировать запасы до начала весенне-полевых работ, в том числе за счет импорта нефтепродукта. 
 

Нестабильная работа ПНХЗ негативно влияет на обеспечение внутреннего рынка. Это, безусловно, скажется на балансе. Мы можем снова оказаться в ситуации без накопленных остатков к весенне-полевым работам", - сказал Мирзагалиев. 

 
Он поручил в недельный срок завершить расследование причин поломки компрессора и рекомендовал руководству КМГ объявить строгий выговор генеральному директору завода Оспанбеку Алсеитову.
 
По данным АО "КазМунайГаз", проведенная в 2017 году модернизация всех трех НПЗ позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами. Так, в стране производится 4,96 млн тонн автобензинов, 5,14 млн тонн дизтоплива и 623 тыс. авиатоплива. 
 
Однако, как заявили в нацкомпании, на ситуацию с дизелем в текущем году повлияло искусственное сдерживание цен, и вследствие диспаритета розничных цен между РК и соседними странами возник дефицит дизтоплива на фоне аномально высокого потребления. 
 
Как сообщил глава Минэнерго, в настоящее время по поручению президента страны разрабатывается пакет мер, направленных на стабилизацию рынка нефтепродуктов. Все предложения, в том числе вопрос ценового регулирования, будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами. 
 
 

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В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию и наложен штраф на АО "Астана-РЭК"

11.11.2021, 19:17 47575
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установил несоблюдение АО "Астана - Региональная электросетевая компания" требований подпункта 16) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба комитета, АО "Астана - РЭК" получило необоснованный доход в размере 484 млн 137 тыс. 980 тенге, в связи с чем департамент в целях восстановления прав потребителей и возврата необоснованно полученного дохода вводит временный компенсирующий тариф на электроэнергию с 1 декабря 2021 года.
 

Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 декабря по 31 декабря 2021 года составит 4,09 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,42% (ранее действующий тариф - 4,23 за 1 кВт-ч без НДС)", - уточнили в комитете.

 
Кроме того, тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 января по 30 ноября 2022 года составит 4,49 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,1% (ранее действующий тариф - 4,63 за 1 кВт-ч без НДС).
 
Вместе с тем АО "Астана-РЭК" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму 2 млн 333 тыс. 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток, проинформировали в пресс-службе комитета.
 
Как сообщалось ранее, в январе этого года приговорены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы заместитель председателя правления по сбыту АО "Астана-РЭК", а также трое его подчиненных в лице начальника службы контроля за потреблением электроэнергии и начальников участков, которые осуществили растрату вверенной электроэнергии АО "Астана-РЭК". Они также привлечены к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания.
 
 
Ранее также сообщалось, что столичным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установлено несоблюдение АО "Астана- -Энергия" требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях", в результате чего был введен временный компенсирующий тариф, а компания была привлечена к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 3 млн 267 тыс. 40 тенге, который оплачен субъектом. 
 

Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов

11.11.2021, 18:29 53002
Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов
Фото: Акимат Алм обл
ТАЛДЫКОРГАН. 11 НОЯБРЯ - За девять месяцев текущего года в бюджет Алматинской области за счет субъектов малого и среднего бизнеса поступило 144 млрд тенге. Это почти в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом аким региона Амандык Баталов сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в нашей области действуют более 128 тысяч субъектов МСБ, там обеспечены работой 269 тысяч человек. В рамках действующих программ поддержку получили свыше трех тысяч предпринимателей на сумму 26 млрд тенге", - сказал Баталов.

 
По итогам года объем выпущенной продукции и оказанных услуг субъектами МСБ достигнет 2 трлн тенге, а их доля в валовом региональном продукте увеличится с 32,4% до 34,3%. 
 
Таким образом, область планирует выполнить задачу главы государства по увеличению данных показателей до 35% уже в следующем году, на 3 года раньше поставленного срока, подчеркнул глава региона. 
 

Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание

11.11.2021, 17:43 57997
Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание
Фото: KAZLOGISTICS
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Сегодня в режиме онлайн состоялось общее собрание членов Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО), передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В ходе совещания были рассмотрены ход выполнения основных направлений деятельности ЕСТЭЛО в 2021 году, исполнение Плана мероприятий "дорожной карты" по реализации Основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы, применение в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS. 
 
Кроме того, были рассмотрены проект плана взаимодействия ЕЭК и ЕСТЭЛО на 2022-2023 годы в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве от 1 октября 2019 года, основные направления деятельности ЕСТЭЛО в 2022 году, подготовка к подписанию Меморандума о сотрудничестве между ЕСТЭЛО и Международным координационным советом по трансъевразийским перевозкам.
 

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