Минэнерго: НПЗ не справились с задачей по обеспечению топливом

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы в этом году не справились с задачей по обеспечению необходимыми объемами топлива. Об этом заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев на выездном совещании с участием руководителей НПЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка авиа- и дизельным топливом. Одной из основных причин проблемы, имеющей системный характер, является неэффективное планирование ремонтных работ, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Несмотря на модернизацию производственных мощностей, заводы регулярно останавливаются на ремонт в самый неподходящий момент. В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные остановы - это непозволительная роскошь. Считаю, что действующий регламент проведения ремонтных работ устарел. На капитальный ремонт должен останавливаться только один завод в год. Поручаю руководству "КазМунайГаза" разработать новый план на ближайшие 5 лет", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Также в пресс-службе сообщили, что во время проведения ремонта на Павлодарском нефтехимическом заводе выявлена неисправность ротора компрессора гидроочистки. При этом заменить бракованную деталь смогут только через 5 месяцев, и на протяжении этого периода ПНХЗ будет производить дизтоплива ежемесячно на 20-40 тыс. тонн меньше запланированного.

В этой связи глава Минэнерго поручил руководству КМГ совместно с НПЗ сформировать запасы до начала весенне-полевых работ, в том числе за счет импорта нефтепродукта.

Нестабильная работа ПНХЗ негативно влияет на обеспечение внутреннего рынка. Это, безусловно, скажется на балансе. Мы можем снова оказаться в ситуации без накопленных остатков к весенне-полевым работам", - сказал Мирзагалиев.

Он поручил в недельный срок завершить расследование причин поломки компрессора и рекомендовал руководству КМГ объявить строгий выговор генеральному директору завода Оспанбеку Алсеитову.

По данным АО "КазМунайГаз", проведенная в 2017 году модернизация всех трех НПЗ позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами. Так, в стране производится 4,96 млн тонн автобензинов, 5,14 млн тонн дизтоплива и 623 тыс. авиатоплива.

Однако, как заявили в нацкомпании, на ситуацию с дизелем в текущем году повлияло искусственное сдерживание цен, и вследствие диспаритета розничных цен между РК и соседними странами возник дефицит дизтоплива на фоне аномально высокого потребления.

Как сообщил глава Минэнерго, в настоящее время по поручению президента страны разрабатывается пакет мер, направленных на стабилизацию рынка нефтепродуктов. Все предложения, в том числе вопрос ценового регулирования, будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами.