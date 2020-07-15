Министр труда и соцзащиты населения высказался о размере минимальной заработной платы

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК высказался о размере минимальной заработной платы в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

42 500 тенге - это не сумма заработной платы, которая удовлетворит все потребности гражданина. Это нижний порог, который устанавливается Кодексом как гарантированный трудовой стандарт. То есть ниже 42 500 тенге не должен получать человек, который отрабатывает 8 часов за низкоквалифицированный труд. Зарплата должна быть выше. Сегодня трудовое законодательство построено так, что заработную плату определяет работодатель. Поэтому мы всегда призываем работодателей повышать зарплату", - сказал министр.

Он отметил, что в будущем планируется повышение минимальной заработной платы.

Но в этом году и в следующем - будет проблематично с бюджетом. В этом году, наоборот, идем на секвестр всех государственных расходов. Но в стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года повышение МЗП будет. МЗП у нас в стране низкая - 42 500 тенге. Ее не хватает. Даже если сравнить со средней зарплатой в Казахстане... - в этом отношении также разница слишком большая. Мы за повышение и правительство тоже в будущем имеет планы повышать МЗП. Я считаю, что ее нужно доводить как минимум до 30-40% от средней заработной платы в стране. И по требованию международной организации труда нормальный уровень - это 50% от средней заработной платы", - сказал Нурымбетов.

Он пояснил, что сегодня МЗП 42 500 тенге от средней зарплаты в 200 тыс. тенге составляет порядка 21%.

Если мы говорим, что растет средняя зарплата по стране, то именно в этом процентном соотношении мы и должны увеличивать и минимальную зарплату. Если у нас средняя заработная будет 400 тыс. тенге, то 120 тыс. тенге МЗП должна быть (30%). Мы хотели бы чтобы было так. Мы должны стремиться к таким стандартам", - уточнил министр.





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