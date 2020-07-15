Потерявшим доход в связи с ограничительными мерами казахстанцам выплатят по 42 500 тенге

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Работающие граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы или потерявшие доход в связи с введением ограничительных мер для стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19, получат единовременную выплату в размере минимальной заработной платы. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства, данному по итогам расширенного заседания правительства РК, в рамках реализации антикризисных мероприятий нуждающимся гражданам, потерявшим доход в июле текущего года в связи с введенными жесткими ограничительными карантинными мерами для стабилизации ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, будет осуществлена единовременная выплата в размере минимальной заработной платы (42 500 тенге) из Государственного фонда социального страхования", - сообщил он.

Министр уточнил, что заявки на назначение единовременной выплаты будут подаваться: работодателями за их наемных работников, которые отправлены в отпуск без сохранения заработной платы; индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами, чья деятельность была ограничена в связи с усилением карантинных мер - за себя.

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатываются Правила осуществления единовременной выплаты.

Мы рассчитываем, что уже в пятницу у граждан появится возможность подать заявления, а с понедельника планируем приступить к назначению выплат. Также мы рассматриваем возможность назначения выплаты в проактивном формате для отдельных категорий граждан", - добавил Нурымбетов.

Глава МТСЗН также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не обязательно.









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