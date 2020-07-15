Мамин дал ряд поручений касательно соцпомощи

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты - 42 500 тенге - за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил, как и в период ЧП, осуществить денежную помощь на продукты питания отдельным категориям населения (более 1 млн человек), проактивно произвести назначение адресной социальной помощи на III квартал текущего года на основе имеющихся данных (порядка 128 тыс. семей), а также автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина (порядка 30 тыс. человек).

Кроме того, министерствам образования, цифровизации и акиматам на основе предложений Министерства здравоохранения поручено обеспечить подготовку к дистанционному обучению в организациях среднего образования с 1 сентября в первой четверти нового учебного года.

В то же время, при необходимости и наличии письменных заявлений родителей учащихся начальных классов - обеспечить возможность деятельности "дежурных" классов со строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм", - отметили в пресс-службе премьер-министра.

Также премьер-министр поручил выработать дополнительный план действий по поддержке бизнеса и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации. При этом отмечена необходимость эффективного расходования бюджетных средств и ведения денежно-кредитной политики по удержанию уровня инфляции в пределах 8-8,5%.

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