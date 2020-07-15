В Минздраве рекомендуют начать учебный год с дистанционного обучения

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан считают целесообразным начать учебный год с дистанционного обучения. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания правительства.

Алексей Цой подчеркнул, что наиболее подвержены распространению инфекции организованные коллективы.

Учитывая сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и эпидемиологическое неблагополучие по КВИ среди учащихся учебных заведений, считаем целесообразным рассмотреть дистанционное обучение всех классов, организацию среднего образования в первой четверти учебного года за исключением малокомплектных школ", - сказал Цой.

По его информации, из около 60 тыс. случаев заболевания КВИ в Казахстане, более 1700 - дети. Как показывает практика, ежегодно от общего числа заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют до 70%.

Глава Минздрава пояснил, что в период карантина роль детей в передаче инфекции была снижена ввиду расформирования организованных коллективов.

Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы, а также вовлечение детей к передаче инфекции в обществе", - сказал он.

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