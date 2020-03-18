Миннацэкономики разрабатывает меры по поддержке бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Во исполнение поручения главы государства относительно поддержки бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда разрабатывается пакет срочных мер. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании правительства Республики Казахстан.

По словам Даленова, разрабатываемый пакет срочных мер по поддержке бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда включает 7 основных направлений:

1. Для предпринимателей будет предусмотрено повышение доступа к тенговому финансированию в рамках синхронизации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей".

Во-первых, будет расширено кредитование на 400 млрд тенге - до 1 трлн тенге. Средства будут в первую очередь предоставлены отечественным производителям для снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной безопасности. По госпрограмме "ДКБ-2025" верхний порог кредита будет увеличен до 7 млрд тенге. Для покрытия текущих расходов предлагается расширить финансирование оборотных средств бизнеса.

Во-вторых, конечная ставка будет унифицирована и составит 6%.

В-третьих, будут сняты отраслевые ограничения в "ДКБ-2025" и расширен перечень приоритетных товаров в программе "Экономика простых вещей".

2. Для решения вопроса нехватки залогов в рамках программы "ДКБ-2025" для среднего бизнеса предлагается увеличить сумму кредита до 1 млрд тенге, по которому будет предоставляться гарантирование в размере 50%. Для микро- и малого бизнеса предлагается сумму кредита увеличить до 360 млн тенге с предоставлением гарантий до 85%. В целом будет упрощен механизм выдачи гарантий.

3. В текущем периоде предлагается снизить число проверок среднего бизнеса. Следует отметить, что на проверки микро и малого бизнеса уже действует мораторий.

4. Предусматриваются налоговые стимулы для отдельных категорий МСБ. Это крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты. Предлагается данную категорию освободить от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год. Приостановить начисления пени на один квартал. Перенести срок налоговой отчетности за 3-й квартал.

5. Помимо увеличения кредитования субъектов АПК, предусматриваются налоговые стимулы. Предполагается освобождение от НДС на импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят. Также почти 7 тыс. сельхозтоваропроизводителей будут освобождены от уплаты налога на земли сельскохозяйственного назначения.

6. Предлагается освободить от налогов на доходы индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. Следует отметить, что доходы предпринимателей, работающих по специальным налоговым режимам, уже освобождены от налогов с начала текущего года. Считается возможным поддержать предпринимателей, пользующихся общеустановленным режимом.

7. Разрабатывается новая дорожная карта занятости, направленная на обеспечение стабильности на рынке труда. Общее финансирование составит 300 млрд тенге . Будет создано 200 тыс. рабочих мест за счёт реализации новых инфраструктурных проектов в регионах, отобранных на основе результатов проведенного скрининга.





Реализация таких проектов позволит решить самые актуальные проблемы населения, такие как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры", - заключили в МНЭ РК.

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