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На поддержку предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено 300 млрд тенге

17.03.2020, 09:58 6265
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - На поддержку предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 млрд тенге, об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании правительства Республики Казахстан.
 

Дополнительно проработаны вопросы субсидирования кредитов и предоставления налоговых стимулов, а также в рамках программы "Экономика простых вещей" будет предоставлена дополнительная тенговая ликвидность до 400 млрд тенге", - сообщил Даленов.

 
Как сообщили в пресс-службе МНЭ РК, помимо сохранения деловой активности, это позволит создать 200 тыс. новых рабочих мест.
 

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