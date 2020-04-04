Минсельхоз РК проинформировал ЕЭК о запрете и ограничении экспорта сельхозпродукции

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Казахстана проинформировало Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом президента РК от 16 марта 2020 года "О дальнейших мерах по стабилизации экономики", порядком ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики республики, утвержденным постановлением правительства РК от 27 марта 2020 года, Казахстан планирует ввести запрет на вывоз следующих товаров: гречихи, сахара белого, картофеля, лука репчатого, лука шалота, чеснока, лука-порея и прочих луковичные овощей, свежих или охлажденных, семян подсолнечника, дробленых или недробленых, масла подсолнечного, крупы гречневой", - отмечается в обращении МСХ РК к ЕЭК.

Также Минсельхоз сообщил о планируемом введении ограничения на вывоз из Казахстана моркови, репы, свеклы, капусты кочанной, капусты цветной, кольраби, капусты листовой и аналогичных съедобных овощей из рода Brassica, свежих или охлажденных, муки пшеничной или пшенично-ржаной, пшеницы.

В Министерстве сельского хозяйства РК подчеркивают, что данные меры вынужденные и связаны с введением в стране ЧП.

Ранее на официальном сайте МСХ РК появилось сообщение об объеме квот на вывоз сельхозпродукции и о начале приема заявок на получение квоты для экспорта.

Минсельхоз разрешил в апреле вывезти за границу двести тысяч тонн пшеницы и семьдесят тысяч тонн муки. При этом трейдеров обязали по фиксированной цене продать на внутренний рынок 30% от объема экспорта.

Минсельхозом предусмотрены аналогичные механизмы распределения квоты на вывоз моркови, репы, свеклы и других овощей. Объем квот будет установлен совместно с отраслевыми союзами и акиматами областей", - заключили в пресс-службе МСХ РК.

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