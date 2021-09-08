Минсельхоз сформирует 5-месячный запас овощей и подсолнечного масла в стабфондах

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства республики Казахстан назвали меры по реализации послания главы государства народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комплексе мер антиинфляционного реагирования за МСХ закреплено исполнение 11 оперативных и 8 среднесрочных мероприятий, отметил в ходе заседания правительства первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Для стабилизации цен, в первую очередь, необходимо пересмотреть принцип работы стабфондов, чтобы на основе прогноза покупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен", - отметил спикер.

Так, в период межсезонья, предлагается сформировать в стабфондах 5 месячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения и гречневой крупы, подсолнечного масла (бутилированное) от потребности всего населения.

По расчетным данным, объемы закупа картофеля и овощей по республике составят 229 тыс. тонн, а также гречневой крупы 17,6 тыс. тонн и подсолнечного масла - 28,5 тыс. тонн", - уточнил Сапаров.

Кроме того, для получения готовой продукции Продкорпорация сформирует дополнительные объемы подсолнечника и гречихи в размере 10% от планируемых запасов стабфондов, а также порядка 4 тыс. тонн сахара.

При этом в рамках форвардного закупа Продкорпорацией уже законтрактованы 9150 тонн подсолнечник и 691 тонна гречихи. Остальной объем гречихи, подсолнечника, сахара будет закуплен на рынке по прямому закупу, отметил вице-министр.

Для развития сырьевой базы будет разработана Дорожная карта по развитию кормопроизводства, предусматривающая формирование постоянно действующего фуражного фонда зерна на базе АО "НК "Продкорпорация", а также введение временных количественных ограничений (квоты) или запрета на вывоз грубых и зернофуражных кормов", - добавил спикер.

В свою очередь, вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 9,9%. При этом, за счет насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, за последние две недели цены снизились на 0,5%.

В частности с момента пикового роста цены на картофель снизились на 34%, морковь на 41%, или на 122 тенге. Кроме этого, за неделю капуста и лук подешевели на 0,4% и 0,1%, соответственно", - проинформировал Казанбаев.

По его словам, наибольший рост цен зафиксирован в Туркестанской области - на 11,6%, Кызылординской области - на 11,3% и Костанайской области - на 11,3%. Наименьший рост цен установился в Алматы - на 9,5%, Алматинской области на - 9,6% и Карагандинской области на - 9,7%.

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