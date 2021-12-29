Мирзагалиев рассказал о мерах по недопущению дефицита ГСМ

НУР-СЛУТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев рассказал о разработанных министерством мерах для недопущения нехватки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в будущем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, Магзум Мирзагалиев в целях недопущения дефицита ГСМ в будущем будут разработаны нижеследующие меры:

- переход на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ); то есть сокращение сроков ремонтов.

Разработан график ремонтов на пятилетний период, предусматривающий проведение капитального ремонта только одного из трех НПЗ один раз в год, что позволит выровнять объем производства по годам. Текущие ремонты будут проводиться только по мере необходимости. К этим работам относятся:

-создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн (на базе КМГ - 150 тыс. тонн, КТЖ - 50 тыс. тонн);

- гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и отгрузок дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей (СХТП), согласно которому отгрузка дизтоплива для СХТП начнется в феврале, на месяц раньше прежних сроков;

- оснащение нефтебаз контрольными приборами учета, ранее по этому вопросу отсутствовала законодательная база. На сегодня подготовлены законодательные изменения по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливно-заправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета (Крупные базы с 01.07.2023 года, мелкие базы с 01.07.2024 года).

В ведомстве сообщили, что запланирован ряд мероприятий, включающих дальнейшее увеличение производства как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах.

В 2022 году на Шымкентском заводе планируется увеличить загрузку нефти с 5,2 млн до 6 млн тонн. Данная мера позволит увеличить производство ГСМ для покрытия растущего спроса на внутреннем рынке. Стоит отметить, что ввиду технологических рисков данный завод ранее не загружался на 100%.

Также до 2025 года на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн (действующая 5,4 млн тонн) и производить 160 тыс. тонн зимнего дизельного топлива, который раньше не производился.

Модернизация на Актауском битумном заводе позволит увеличить мощность производства битума с 400 до 450 тыс. тонн в год. Также частными инвесторами реализуются проекты по строительству НПЗ в Туркестанской области, которые планируется завершить в 2023 году.