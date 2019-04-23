На 1 апреля 2019 года общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев составила Т9,64 трлн

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - На 1 апреля 2019 года общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев составила 9,64 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Общая сумма пенсионных накоплений на 1 апреля 2019 года составила 9,64 трлн тенге, увеличившись с начала года на 262,3 млрд тенге. Из них по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) сумма накоплений составила 9,43 трлн тенге (97,8 % от общей суммы). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 209,5 млрд тенге (2,2 % от всех накоплений), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,9 млрд тенге (0,02 %)", - сообщили в пресс-центре АО "ЕНПФ".

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по всем видам взносов АО "ЕНПФ" превысило 10,4 млн единиц. Пенсионные выплаты за I квартал 2019 года составили порядка 54,4 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 7,4 млрд тенге, выплаты по возрасту 31,6 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ с начала года составил 96,9 млрд тенге. Этот показатель более чем на 30 млрд тенге превысил чистый инвестиционный доход, полученный за аналогичный период 2018 года.

Доходность пенсионных накоплений за последние 12 месяцев (апрель 2018 - март 2019) составила 11,5 % при инфляции за аналогичный период 4,8%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов продолжает оставаться положительной, на 6,7 процентных пункта превышая инфляцию", - указали в ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан.

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