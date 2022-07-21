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На угледобывающем предприятии "Транскомир" выявили нарушения промбезопасности

20.07.2022, 12:47 17266
На угледобывающем предприятии "Транскомир" выявили нарушения промбезопасности
Фото: gov.kz
КАРАГАНДА. 20 ИЮЛЯ - На угледобывающем предприятии "Транскомир" в ходе проверки выявлено 16 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. 

 
По данным комитета, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются: 
 
  • в паспортах на каждый забой не указаны высотные отметки забоев, размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения; 
  • ширина автомобильных дорог местами не соответствует проектным параметрам; 
  • не установлены предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств; 
  • предохранительный ограждающий вал разгрузочных площадок породных отвалов не соответствует проектной высоте, местами отсутствует; 
  • не представлен маршрут передвижения людей по территории разреза и другие.
 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения. 
 
Также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы".
 
Ранее сообщалось, что на урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности.
 

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Отменяется применение временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из России в Казахстан

21.07.2022, 13:38 2786
Отменяется применение временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из России в Казахстан
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Республикой Казахстан подписан протокол "О внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года", сообщили в пресс-службе Минэнерго РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что протокол подписан 18 июля 2022 года в целях отмены применения временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Казахстан.
 

Отмена применения временного периодического таможенного декларирования позволяет исключить возможность резервирования одной компанией всего объема российских нефтепродуктов, предназначенных для поставки в Республику Казахстан", - уточнили в ведомстве.

 
Подписанный межправительственный протокол вступит в силу после выполнения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. 
 

Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар

21.07.2022, 13:00 3556
Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии высказался о необходимости повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 года перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в 3 раза - до 25 тысяч. Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар. В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав", - сказал Токаев.

 
Президент отметил, что со своей стороны Казахстан призывает партнеров активнее использовать железную дорогу Казахстан - Туркменистан - Иран, кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.
 

В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. При этом нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза", - добавил глава государства.

 
Также президент отметил, что Казахстан поддерживает строительство новой автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана.
 

С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги Жанаозен - граница Туркменистана. Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур для транзитных перевозок. Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики", - заключил Токаев.

 

МФЦА может стать платформой для стимулирования инвестиций в региональные проекты Центральной Азии

21.07.2022, 12:43 4036
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил Международный финансовый центр "Астана" в качестве платформы для стимулирования инвестиций в региональные проекты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Укрепление социально-экономической стабильности региона сейчас во многом зависит от эффективных мер по привлечению инвестиций. По оценкам международных экспертов, наш совокупный потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций в течение следующих 10 лет оценивается в объеме до 170 миллиардов долларов, в том числе в несырьевые отрасли - около 70 миллиардов", - проинформировал Токаев.

 
В этом контексте эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты, по мнению главы государства, может стать Международный финансовый центр "Астана".
 

МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В центре уже зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран мира", - рассказал он.

 
Для повышения инвестиционной привлекательности региона разработан новый продукт - AIFC Multipass. 
 

Это особая категория визы, которая будет обеспечивать партнеров МФЦА беспрепятственным доступом на территории стран-участниц для деловых поездок", - пояснил Токаев, добавив, что Казахстан открыт к любым форматам двустороннего и многостороннего сотрудничества на площадке МФЦА.

 

Казахстан предложил запустить сеть приграничных торгово-экономических хабов в Центральной Азии

21.07.2022, 12:15 4716
Казахстан предложил запустить сеть приграничных торгово-экономических хабов в Центральной Азии
Фото: Акорда
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запуск приграничных торгово-экономических хабов в Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений. Было бы практически полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения", - сказал Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. 

 
Президент подчеркнул, что Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими и узбекскими партнерами. В частности, на казахстанско-узбекской границе реализуется проект международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", на казахстанско-кыргызской границе - Индустриальный торгово-логистический комплекс.
 

Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном мы планируем построить зерновой терминал. Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки ЕАЭС и других стран", - отметил он.

 
В целом, по словам главы государства, актуальной задачей стран региона остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
 
За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. 
 

Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до 15 миллиардов долларов", - акцентировал Токаев.

 
По его словам, угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества.
 

В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик", - высказался президент РК.

 
Он также отметил, что наряду с традиционными подходами необходимо шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров.
 

В частности, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития электронной коммерции. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках. К примеру, в ходе последней выставки на площадке Alibaba только Россия представила свыше 50 тысяч наименований товаров", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он сообщил, что в текущем году Казахстан стал 18-й страной, которая открыла национальный павильон на платформе Alibaba. Павильон был открыт 24 июня 2022 года, всего на платформе представлено 7500 единиц казахстанских товаров, порядка 130 компаний. Совокупные продажи с 2020 года составили 167 млн долларов.
 

Но это, конечно, не предмет полной удовлетворенности, резервы имеются", - добавил президент.

 
t.me/bort_01
 

Казахстан оказался лидером в ЕАЭС по росту цен на продовольственные товары

21.07.2022, 09:04 7076
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Инфляция в ЕАЭС в июне 2022 года по сравнению с маем осталась на прежнем уровне. Индекс потребительских цен на товары и услуги в ЕАЭС в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 111,2%, по сравнению с маем 2022 года цены не изменились, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По сравнению с декабрем 2021 года в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на продовольственные товары (на 12,9%) и на непродовольственные товары (на 12,2%). Цены на платные услуги за этот период увеличились на 7,3%. Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 15,7%) и в Беларуси (на 13,7%)", - говорится в сообщении. 

 
Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечено в Беларуси (на 15,7%) и в России (на 12,9%), на платные услуги - в Беларуси (на 8,7%) и в России (на 7,7%).
 

Назначен министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК

20.07.2022, 19:26 13496
МОСКВА. 20 ИЮЛЯ - Решением Высшего Евразийского экономического совета с 20 июля новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана назначен Арзыбек Кожошев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В его компетенцию войдут вопросы развития энергетики и инфраструктуры в Евразийском экономическом союзе.
 
Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызстана.
 
Ранее занимал руководящие должности в Министерстве экономики Кыргызской Республики, в Министерстве финансов Кыргызской Республики, председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики, первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики - председателя Совета Евразийской экономической комиссии.
 
Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.
 
Арзыбек Кожошев имеет степень доктора экономических наук и классный чин государственного советника государственной гражданской службы 3-го класса.
 

В Казахстане прогнозируют хороший урожай подсолнечника

20.07.2022, 17:04 14956
В Казахстане прогнозируют хороший урожай подсолнечника
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - РГП "Казгидромет" выпустил предварительный прогноз урожайности подсолнечника на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно полученным предварительным расчетам и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность подсолнечника в 2022 году ожидается:
 
- около среднемноголетних значений - в Костанайской и Павлодарской областях; 
 
- выше среднемноголетних значений - в Восточно-Казахстанской области.
 
Отмечается, что данный прогноз предварительный, в начале августа будет составлен окончательный прогноз с учетом метеорологических условий.
 

Утвержден план развития газовой отрасли до 2026 года

20.07.2022, 10:50 17991
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане утвердили комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комплексный план определяет видение и основные подходы к поэтапному реформированию и комплексному развитию газовой отрасли Республики Казахстан на период до 2030 года, проинформировали в АО "НК "Qazaq-Gaz".
 
Принятие комплексного плана позволяет выработать новые подходы регулирования рынка газа, создать условия для привлечения инвестиций в газовую отрасль, расширить ресурсную базу газа для увеличения производства товарного газа и дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса, а также позволит обеспечить бесперебойным и безопасным газоснабжением потребителей страны.
 
АО "НК "QazaqGaz" примет участие в реализации комплексного плана, включая работу по увеличению ресурсной базы товарного газа, развитию внутреннего рынка газа, развитию транзита и экспорта газа, газохимии и глубокой переработки, инвестиционной и операционной эффективности.
 
Отмечается, что QazaqGaz будет использовать статус национальной компании, обладающей приоритетным правом на недропользование, для формирования сбалансированного портфеля активов в секторе разведки и добычи газа и получения прав недропользования по важнейшим проектам.
 
Также компания будет усиливать свою роль в проектах переработки газа в целях обеспечения загрузки действующих мощностей ГПЗ.
 
Вместе с тем с целью расширения ресурсной базы национальный оператор внес на согласование заинтересованными органами комплекс стимулирующих мер.
 

Целевой показатель прироста производства товарного газа к 2030 году +15 млрд кубометров за счет запуска наиболее подготовленных проектов по добыче газа и за счет увеличения объемов переработки газа", - отметили в нацкомпании.

 
Кроме того, национальный оператор в условиях дефицита ресурсов товарного газа и убыточности цен на внутреннем рынке инициировал комплекс предложений в Закон РК "О газе и газоснабжении" по социально справедливой реформе ценообразования, в т.ч. расширение перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам.
 
В области развития внутреннего рынка компания нацелена на повышение уровня газификации до 65% к 2030 году и достижение безубыточности. Реализация генеральной схемы газификации РК будет продолжена с привлечением частных инвестиций независимых газораспределительных организаций.
 
Также реализация новых проектов по транспортировке газа будет осуществляться при условии окупаемости самих проектов и наличия синергетического эффекта для деятельности компании. 
 
По информации нацкомпании, в газохимии и глубокой переработке национальный оператор нацелен на предоставление газа для наиболее рентабельных проектов газохимии по рыночной цене. Приоритетными целями является развитие новой энергетики и проектов газохимии (производство метанола, карбамида, аммиака, гранулированной серы, голубого водорода, удобрений и т.д.).
 

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