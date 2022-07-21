На угледобывающем предприятии "Транскомир" выявили нарушения промбезопасности

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Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным комитета, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
- в паспортах на каждый забой не указаны высотные отметки забоев, размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения;
- ширина автомобильных дорог местами не соответствует проектным параметрам;
- не установлены предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств;
- предохранительный ограждающий вал разгрузочных площадок породных отвалов не соответствует проектной высоте, местами отсутствует;
- не представлен маршрут передвижения людей по территории разреза и другие.
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения.
Также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы".
Ранее сообщалось, что на урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности.