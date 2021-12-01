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На вопросы о мобильных переводах ответили в Каспи банке

30.11.2021, 18:09 664444
На вопросы о мобильных переводах ответили в Каспи банке
АЛМАТЫ. 30 НОЯБРЯ - В Каспи банке дали ответы на вопросы казахстанцев о мобильных переводах, которых коснулись поправки в налоговом законодательстве страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы подготовили для вас ответы на часто задаваемые вопросы на основе проекта закона, который опубликован на сайте парламента", - сообщили в своем instagram kaspi.kz. 

 
Я физическое лицо. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?
 
Нет. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о ваших переводах налоговым органам передаваться не будут. Вы можете, как и прежде совершать и принимать переводы в своих личных целях.
 
В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими ничего не изменится.
 
Будут ли наложены ограничения или налоги на мобильные переводы?
 
Нет. Переводы между физлицами не подлежат налогообложению.
 
Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги или ограничения на переводы.
 
Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги?
 
Нет. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги.
 
Отметим, что использование мобильных переводов в предпринимательских целях и сейчас не освобождает продавцов от обязанностей по уплате налогов и выдачи фискальных чеков согласно законодательству РК.
 
Я ИП или руководитель компании. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?
 
В соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года.
 
О чем тогда этот проект закона?
 
Законопроект не касается мобильных переводов между физическими лицами. Предполагается введение понятия мобильных платежей и обязанность для ИП и юридических лиц принимать оплату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательской деятельности счета.
 
Например, это можно делать уже сейчас при помощи мобильного приложения Kaspi Pay и Kaspi QR для приема оплаты за товары и услуги.
 
 

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новости по теме

Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря

01.12.2021, 16:15 28783
Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ДЕКАБРЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR накануне сообщила об отмене всех рейсов из аэропорта и в аэропортПетропавловска в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. Сегодня в авиакомпании уточнили, что действие сертификата продлено до 10 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить действие сертификата годности аэропорта Петропавловска с 10 декабря 2021 года. Авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 10 декабря по 31 декабря 2021 года", - заявили в авиакомпании.

 
Отмечается, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] 
 
Вместе с тем в Комитете гражданской авиации сегодня заявили о том, что рейсы в аэропорт и из аэропорта Петропавловска выполняются в штатном режиме.
 

Аэропорт города Петропавловск имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено порядка 70%)", - проинформировали в КГА.

 
Вместе с тем о том, будет ли продолжено выполнение авиарейсов после 10 декабря, в сообщении КГА не говорится.
 

Товарооборот ЕЭК с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до $5,2 млрд

01.12.2021, 14:42 57835
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Товарооборот Евразийской экономической комиссии с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до 5,2 млрд долларов, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном по поводу Соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре исполнилось пять лет с даты вступления документа в силу. В 2016 - 2020 годы товарооборот Евразийского экономического союза с Вьетнамом увеличился более чем на 40%, а по итогам девяти месяцев 2021 года возрос еще на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 млрд долларов", - рассказал Слепнев.

 
В то же время министр подчеркнул, что для дальнейшего сбалансированного роста торговли необходимо добиваться полномасштабного осуществления всех договоренностей, заложенных в соглашении, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

Рассчитываем, что увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на вьетнамский рынок будет способствовать, в частности, реализация приоритетных инвестиционных проектов, для которых соглашение создает благоприятные условия", - заявил Слепнев.

 
Министр по торговле ЕЭК также сообщил, что в рамках Соглашения о свободной торговле продолжается работа по созданию электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Как ожидается, эта система будет способствовать снижению административных барьеров и развитию торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
 
Кроме того, в ходе встречи был обсужден ряд текущих вопросов взаимодействия. В частности, вопросы поставки удобрений на вьетнамский рынок, а также выполнения Вьетнамом экспортных обязательств в части ряда чувствительных товаров легкой промышленности.
 
В завершение встречи стороны договорились провести в I квартале будущего года заседание Совместного комитета, в задачи которого входит предметное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением Соглашения о свободной торговле.
 

Основным содержанием предстоящей встречи можно сделать определение направлений углубленного отраслевого сотрудничества в традиционных и новых сферах", - отметил Слепнев.

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами. 
 

Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы

01.12.2021, 11:49 143074
Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарт Токаева.
 

Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155x79 миллиметров", - отметили в ведомстве. 

 
На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, монумент "Казак Елi" как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мангiлiк Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты - "Баскур" по мотивам убранства традиционного жилища казахов - "Киіз Уй".
 
На оборотной стороне банкноты изображен портрет Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции Президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.
 

Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.

 
Как напомнили в Нацбанке, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.
 
В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге.
 

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