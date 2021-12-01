На вопросы о мобильных переводах ответили в Каспи банке

АЛМАТЫ. 30 НОЯБРЯ - В Каспи банке дали ответы на вопросы казахстанцев о мобильных переводах, которых коснулись поправки в налоговом законодательстве страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы подготовили для вас ответы на часто задаваемые вопросы на основе проекта закона, который опубликован на сайте парламента", - сообщили в своем instagram kaspi.kz.

Я физическое лицо. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

Нет. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о ваших переводах налоговым органам передаваться не будут. Вы можете, как и прежде совершать и принимать переводы в своих личных целях.

В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими ничего не изменится.

Будут ли наложены ограничения или налоги на мобильные переводы?

Нет. Переводы между физлицами не подлежат налогообложению.

Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги или ограничения на переводы.

Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги?

Нет. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги.

Отметим, что использование мобильных переводов в предпринимательских целях и сейчас не освобождает продавцов от обязанностей по уплате налогов и выдачи фискальных чеков согласно законодательству РК.

Я ИП или руководитель компании. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

В соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года.

О чем тогда этот проект закона?

Законопроект не касается мобильных переводов между физическими лицами. Предполагается введение понятия мобильных платежей и обязанность для ИП и юридических лиц принимать оплату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательской деятельности счета.

Например, это можно делать уже сейчас при помощи мобильного приложения Kaspi Pay и Kaspi QR для приема оплаты за товары и услуги.