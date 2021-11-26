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Парламент принял поправки по фискализации мобильных платежей

25.11.2021, 11:53 85375
Парламент принял поправки по фискализации мобильных платежей
Фото: thedesigntourist.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Сенат Республики Казахстан на пленарном заседании одобрил поправки в Налоговый кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пояснил сенатор Гумар Дюсембаев, в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и предоставляющие различные услуги начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами в предпринимательской деятельности.
 

Предусматривается фискализация мобильных платежей. В целях законодательного урегулирования данного вопроса предлагается определить понятие "мобильные платежи", узаконить применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей, обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения", - цитирует сенатора "Казправда".

 
Также поправки предусматривают упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане.
 

В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотреть упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", - сказал Дюсембаев.

 
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие "мерчент ай ди", а также предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по "мерчент ай ди".
 

Данное нововведение по обложению НДС товаров, реализованных через интернет, принято по опыту внедрения подобного налога развитыми странами - Австралией, Великобританией и Францией. В целом внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для казахстанских и зарубежных компаний", - пояснил депутат.


Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что норма по контролю мобильных переводов необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
 

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МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

26.11.2021, 11:10 5536
МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - С 1 января 2022 года вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве.
 

Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.

 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний. 
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем. 
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси.
 
Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.
 
Напомним, 25 ноября сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год

26.11.2021, 10:57 12070
Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год
Фото: investopedia.com
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Казахстана с Китаем составил 13,5 млрд долларов США - на 12,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Finprom.kz, экспорт из Казахстана в Китай сократился на 1,3% - до 7,3 млрд долларов США, а импорт, напротив, вырос на 34,7% - до 6,2 млрд долларов США.
 
В структуре товарооборота РК Китай занимает 18,5%; в структуре экспорта - 16,8%, импорта - 21%.
 

С начала года Казахстан отправил в Китай 163,2 тыс. тонн пшеницы, 90,4 тыс. тонн ячменя, 4 млн тонн железных руд, 44,3 тыс. тонн марганцевых руд, 37,1 млн тонн цинковых руд, 85,1 тыс. тонн угля, 2,5 млн тонн сырой нефти, 5,3 млрд кубометров природного газа, 3,7 тыс. тонн шерсти, 529,8 тыс. тонн ферросплавов, 28,1 тыс. тонн жиров и масел животного или растительного происхождения, 8,7 тыс. тонн текстильных изделий", - рассказали аналитики.

 
В то же время из Китая Казахстан завез 531 тонну кондитерских изделий, 1,3 тыс. тонн медикаментов, 9,5 тыс. тонн гигиенических и косметических средств, 1,7 млн шин и покрышек, 10,6 тыс. тонн бумаги, картона и целлюлозной ваты, 77,5 тыс. квадратных метров линолеума, 46,5 тыс. тонн трикотажной одежды, 2,5 тыс. тонн радиаторов, 1,9 тыс. тонн двигателей внутреннего сгорания, 9,7 тыс. тонн воздушных или вакуумных насосов, 9,6 тыс. тонн холодильников и морозильников, 1,7 тыс. тонн телефонных аппаратов, 303,6 тыс. мониторов и проекторов и т. д.
 
Согласно информации, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 июля 2021 года составили 12,9 млрд долларов США, сократившись на 4,1% за год. Сокращение в секторе наблюдается с 2019 года, когда объем обязательств достигал 14,6 млрд долларов США.
 
Наибольший объем средств инвесторов из Китая пришелся на обрабатывающую промышленность РК - 2,7 млрд долларов США. В тройку популярных отраслей также вошли сфера транспорта и складирования (2,5 млрд долларов США), оптовая и розничная торговля и авторемонт (1,9 млрд долларов США).
 
В то же время валовой приток прямых инвестиций из Китая по итогам первого полугодия 2021 года достиг 508,7 млн долларов США - на 63,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года наблюдался спад сразу на 60,6% - до 310,7 млн долларов США.
 
На 1 ноября текущего года в стране насчитывалось 1,4 тыс. компаний с китайским участием - на 9,6% больше, чем годом ранее. Среди них 1,3 тыс. малых компаний, 15 средних и 20 крупных.
 
Большая часть компаний работает в сфере торговли и авторемонта, строительства и горнодобывающей промышленности.
 

Moody's повысило рейтинги "Банка "ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 148258
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банк "ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

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