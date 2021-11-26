Парламент принял поправки по фискализации мобильных платежей

Фото: thedesigntourist.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Сенат Республики Казахстан на пленарном заседании одобрил поправки в Налоговый кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пояснил сенатор Гумар Дюсембаев, в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и предоставляющие различные услуги начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами в предпринимательской деятельности.
Предусматривается фискализация мобильных платежей. В целях законодательного урегулирования данного вопроса предлагается определить понятие "мобильные платежи", узаконить применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей, обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения", - цитирует сенатора "Казправда".
Также поправки предусматривают упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане.
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотреть упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", - сказал Дюсембаев.
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие "мерчент ай ди", а также предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по "мерчент ай ди".
Данное нововведение по обложению НДС товаров, реализованных через интернет, принято по опыту внедрения подобного налога развитыми странами - Австралией, Великобританией и Францией. В целом внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для казахстанских и зарубежных компаний", - пояснил депутат.
Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что норма по контролю мобильных переводов необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.