Депутаты мажилиса приняли поправки по фискализации мобильных платежей

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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса приняли в первом чтении ряд поправок в Налоговый кодекс Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроект, содержащий законодательные поправки в Налоговый кодекс, и закон о введении его в действие разработан парламентариями в целях реализации отдельных поручений главы государства, инициатив по поддержке бизнеса и граждан, мер по улучшению налогового администрирования, которые направлены в том числе на противодействие теневой экономике, отметили в пресс-службе мажилиса.

В ходе обсуждения на пленарном заседании депутаты акцентировали внимание на ряде законодательных норм, касающихся, в частности, вопросов фискализации мобильных платежей, а также уплаты налога за малогабаритные фургоны.

Говоря о регулировании мобильных платежей, спикер мажилиса подчеркнул, что этой нормой не вводится новый вид налога.

Налоговая нагрузка на предпринимателей не меняется. Это принципиально. Эта норма необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности. Поэтому, повторюсь, новый вид налога не вводится", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Законопроектом также предлагается облагать налогом малогабаритные фургоны в зависимости от грузоподъемности, а не от объема двигателя, как это закреплено в действующем законодательстве. При этом данную норму, которая коснется более 90 тыс. автомобилей, предлагается сделать ретроспективной, то есть со вступлением в силу с 1 января 2021 года.

В связи с этим председатель мажилиса акцентировал внимание на необходимости полной готовности соответствующих госструктур к перерасчету налога для автовладельцев, уже оплативших его, а также информированию граждан об этом.

Сейчас главное, чтобы на практике государственные органы оперативно, без бюрократии провели все необходимые расчеты с учетом ретроспективности этой законодательной нормы", - сказал Нигматулин.

Также законопроект предусматривает нормы по предоставлению упрощенного порядка возврата НДС в размере до 80% при экспорте товаров субъектами бизнеса, которые осуществили конвертацию иностранной валюты в тенге не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.

Кроме того предполагается исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя путем замены его на минимальный расчетный показатель (МРП) в целях исполнения поручения президента, данного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года.

Поправки также предусматривают предоставление рассрочки по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка и вести ограничение на принятие в качестве залога жилья физического лица, пишет "Казправда"

Также предлагается предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизии, резервов, упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки.

Кроме того, предлагается предоставить второй способ уплаты акциза по алкогольной продукции: в день отгрузки алкогольной продукции при представлении обязательства о целевом использовании УКМ и банковской гарантии или залога имущества.