Нацбанк предоставил Казкоммерцбанку финансирование на 400,8 млрд тенге

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Нацбанк РК предоставил Казкоммерцбанку финансирование на 400,8 млрд тенге, сообщается на сайте финрегулятора.

"АО "Казкоммерцбанк" выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме. Правление Национального банка ранее приняло решение о предоставлении АО "Казкоммерцбанк" краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В Нацбанке отметили, что "на сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа".

"АО "Казкоммерцбанк" возвращена Национальному банку половина от ранее выделенных средств. В настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным Банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО "Казкоммерцбанк", по повышению уровня капитализации", - указывается в пресс-релизе.

Ранее в СМИ появилась информация о получении Казкоммерцбанком экстренного займа в 1,5 триллиона тенге. В самом БВУ эту информацию опровергли.

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