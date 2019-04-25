Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Начисленный инвестиционный доход в ЕНПФ с начала года превысил 112 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 апреля 2019 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 9 641,27 млрд тенге. Доходность пенсионных накоплений за последние 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) составила 11,5% при инфляции за аналогичный период 4,8%. Таким образом реальная доходность пенсионных активов составляет 6,7%", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

По информации фонда, общий начисленный инвестиционный доход с начала 2019 года превысил 112 млрд тенге.

Также сообщается, что средневзвешенная доходность к погашению на отчетную дату долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,0% годовых, в том числе по номинированным в тенге - 8,4% годовых, в иностранной валюте - 3,9% годовых.

Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ (40,66%) составили государственные ценные бумаги Республики Казахстан, как одни из самых стабильных финансовых инструментов. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,2% годовых, в долларах США - 4,4% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан на 1 апреля 2019 года составляют 13,52% инвестиционного портфеля пенсионных активов. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,3% годовых, в долларах США - 5,0% годовых.

По данным ЕНПФ, текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств на 1 апреля 2019 года составила 1506,00 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 15,62%. В марте произошло погашение ГЦБ иностранных государств на общую сумму 158,97 млрд тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 3,6% годовых.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте - 67,61 %, в долларах США - 31,97%, в других валютах - 0,42% портфеля пенсионных активов.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Минфина. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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