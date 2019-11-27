Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Накопления вкладчиков ЕНПФ за 10 месяцев увеличились на 12,6%, передает Kazakhstan Today.

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 ноября 2019 года составили 10 559,3 млрд тенге, увеличившись за 10 месяцев 2019 года на 1181,7 млрд тенге, или на 12,6%", - сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

По информации ведомства, за январь - октябрь 2019 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 551,1 млрд тенге, до 4243,1 млрд тенге на 1 ноября 2019 года.

Также сообщается, что количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 ноября 2019 года составило 10,0 млн счетов. Сумма пенсионных выплат за 10 месяцев 2019 года составила 170,3 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 ноября 2019 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (38,2% и 30,1% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

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