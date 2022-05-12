Население Казахстана активно скупает золото

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НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - За март 2022 года население Республики Казахстан выкупило 8,3 тысячи золотых слитков общим весом 167,2 килограмма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество проданных слитков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло в 2,9 раза, а вес - сразу в 3,5 раза. При этом 2021 год уже был рекордсменом по продажам золота. Всего с начала запуска продаж золота казахстанцам было реализовано 87,53 тысячи золотых слитков общим весом 3 тонны", - информирует ranking.kz .

По данным аналитиков, за прошлый год было куплено 32,3 тысячи мерных слитков общим весом 1,1 тонны.

Совокупный среднегодовой темп роста с 2017 по 2021 год составляет 69%. Рынок мерных слитков охватывает все регионы Казахстана. При этом наибольшее количество слитков реализовано в Алматы, Нур-Султане и Атырау", - отметили они.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля в продажах с 2017 года по март 2022 составляет 27% - 23,4 тысячи. Далее следуют 20-граммовые - 18,2 тысячи слитков (21%), 100-граммовые - 18 тысяч (20%), 5-граммовые - 16,8 тысячи (19%), 50-граммовые - 11,1 тысячи слитков (13%).

Эксперты напомнили, что начиная с 2017 года Национальный банк реализует населению сертифицированные мерные слитки аффинированного золота. Основная цель - предоставить казахстанцам дополнительный инвестиционный инструмент для сбережения и накопления средств.

Исторически золото считается стратегическим активом, что особенно актуально в кризисные периоды. Инвестиции в золото способны не только защитить от инфляции, но и приумножить капитал. К примеру, с начала 2016 по 4 мая 2022 года цена на золото подскочила на существенные 76,4%: с 1 тысячи долларов США до почти 1900 долларов США за унцию", - отметили они.

Можно отметить следующие преимущества инвестиций в золотые слитки:

• высокая ликвидность;

• долгосрочность вложений;

• защита от инфляции и экономических кризисов;

• обратный выкуп с выплатой денег клиенту "день в день" (при сохранности и целостности защитной упаковки).

По данным аналитиков, главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту в тот же день.

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 12,37 тысячи мерных слитков общей массой 303,3 килограмма, что составляет 14% от всего объема реализации мерных слитков в РК", - подчеркнули они.

Отмечается, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и продать обратно золотые слитки можно в Halyk Bank, "Евразийском банке", Jusan Bank, "Банке ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Активный спрос на золотые слитки и монеты со стороны населения наблюдается не только в РК, но и во всем мире.

К примеру, в 2021 году покупки в секторе в мире выросли на 31%. В США рост составил 69%, в ОАЭ - 48%, в Канаде - 41%, во Франции - 31%, в Великобритании - 16%", - добавили эксперты.