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Население Казахстана активно скупает золото

11.05.2022, 10:54 15266
Население Казахстана активно скупает золото
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - За март 2022 года население Республики Казахстан выкупило 8,3 тысячи золотых слитков общим весом 167,2 килограмма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Количество проданных слитков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло в 2,9 раза, а вес - сразу в 3,5 раза. При этом 2021 год уже был рекордсменом по продажам золота. Всего с начала запуска продаж золота казахстанцам было реализовано 87,53 тысячи золотых слитков общим весом 3 тонны", - информирует ranking.kz

 
По данным аналитиков, за прошлый год было куплено 32,3 тысячи мерных слитков общим весом 1,1 тонны. 
 

Совокупный среднегодовой темп роста с 2017 по 2021 год составляет 69%. Рынок мерных слитков охватывает все регионы Казахстана. При этом наибольшее количество слитков реализовано в Алматы, Нур-Султане и Атырау", - отметили они.

 
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля в продажах с 2017 года по март 2022 составляет 27% - 23,4 тысячи. Далее следуют 20-граммовые - 18,2 тысячи слитков (21%), 100-граммовые - 18 тысяч (20%), 5-граммовые - 16,8 тысячи (19%), 50-граммовые - 11,1 тысячи слитков (13%). 
 
Эксперты напомнили, что начиная с 2017 года Национальный банк реализует населению сертифицированные мерные слитки аффинированного золота. Основная цель - предоставить казахстанцам дополнительный инвестиционный инструмент для сбережения и накопления средств.
 

Исторически золото считается стратегическим активом, что особенно актуально в кризисные периоды. Инвестиции в золото способны не только защитить от инфляции, но и приумножить капитал. К примеру, с начала 2016 по 4 мая 2022 года цена на золото подскочила на существенные 76,4%: с 1 тысячи долларов США до почти 1900 долларов США за унцию", - отметили они. 

 
Можно отметить следующие преимущества инвестиций в золотые слитки: 
 
• высокая ликвидность; 
 
• долгосрочность вложений; 
 
• защита от инфляции и экономических кризисов;
 
• обратный выкуп с выплатой денег клиенту "день в день" (при сохранности и целостности защитной упаковки).
 
По данным аналитиков, главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту в тот же день. 
 

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 12,37 тысячи мерных слитков общей массой 303,3 килограмма, что составляет 14% от всего объема реализации мерных слитков в РК", - подчеркнули они. 

 
Отмечается, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку. 
 
В настоящее время купить и продать обратно золотые слитки можно в Halyk Bank, "Евразийском банке", Jusan Bank, "Банке ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.
 
Активный спрос на золотые слитки и монеты со стороны населения наблюдается не только в РК, но и во всем мире.
 

К примеру, в 2021 году покупки в секторе в мире выросли на 31%. В США рост составил 69%, в ОАЭ - 48%, в Канаде - 41%, во Франции - 31%, в Великобритании - 16%", - добавили эксперты.

 

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Казахстан испытывает нехватку металлолома

12.05.2022, 14:46 741
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Казахстанским производителям не хватает вторсырья для производства товаров, поэтому они вынуждены импортировать зарубежные отходы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане работает более 20 крупных предприятий, использующих лом и отходы металлов как основное сырье для выпуска готовой продукции. В их числе ТОО "Кайнар-АКБ". Эта компания поставляет на внутренний рынок 80% выпускаемых аккумуляторов, остальные 20% ежегодно экспортирует на сумму $50-60 млн, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
По информации ведомства, другие предприятия обрабатывающей промышленности производят из металлолома радиаторы отопления, оконные профили, автомобильные диски, кабели, провода, монеты, арматуру для строительства, трубы для нефтегазовой промышленности и другую продукцию. Совокупный объем производства этих компаний превышает 2 трлн тенге, экспорт - более $2,5 млрд, а выплачиваемых налогов - более 100 млрд тенге.
 

В данный момент казахстанским переработчикам уже не хватает внутреннего ломооборота, поэтому они вынуждены импортировать вторсырье из соседних государств. В связи со сложившейся ситуацией МИИР РК было принято оперативное решение о введении временного запрета на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов", - заявили в МИИР. 

 
Отмечается, что ключевой причиной введения срочного ограничения стала нехватка вторсырья для отечественных перерабатывающих предприятий.
 
 "С 2010 года в Казахстане проводится активная политика индустриализации. В числе ее главных приоритетов - переход от производства сырья к производству и экспорту готовой продукции. В соответствии с этим от производителей требуется максимально глубокая переработка сырья - как добываемых полезных ископаемых, так и лома черных и цветных металлов. Поэтому мы нацелены обеспечить переработчиков необходимым объемом вторсырья. Для этого вводится временное ограничение на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов", - заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Турар Жолмагамбетов.
 
Он подчеркнул, что полное ограничение вводится только в части вывоза из страны цветного лома и отходов. При этом лом и отходы черных металлов по-прежнему разрешено транспортировать за границу Казахстана железнодорожным транспортом.
 

В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за месяц уменьшилось на 22,5%

12.05.2022, 13:17 2181
В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за месяц уменьшилось на 22,5%
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В апреле 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 520 и по сравнению с мартом 2022 года (67 801) уменьшилось на 22,5%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области - 8898, городах Алматы и Нур-Султане - 6583 и 5900 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области - 958. 
 
Казахстанцев больше интересует жилье в многоквартирных домах, всего - 38 149 сделок. В разрезе количества комнат в спросе остаются 2-комнатные квартиры. В апреле было оформлено более 15 тысяч 2-комнатных квартир, 1-комнатных чуть меньше - 13 тысяч. По индивидуальным домам была оформлена 14 371 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.
 
Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года - 48,9%.
 
Как сообщалось ранее, за год цены на квартиры в Казахстане повысились на 27,7%.
 

Премьер-министр поручил не допустить роста цен на уголь

12.05.2022, 12:06 2201
Премьер-министр поручил не допустить роста цен на уголь
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В ходе заседания правительства по рассмотрению начала подготовки к предстоящему отопительному сезону премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил не допустить роста цен на уголь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр дал ряд поручений, связанных с вопросами отопительного периода. 
 
В частности, Министерству энергетики и акиматам регионов до начала отопительного сезона необходимо полностью проверить состояние и готовность всех тепловых и энергетических объектов. 
 
До 1 июня акиматы должны утвердить планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. Готовность объектов образования и здравоохранения должна быть обеспечена до 1 сентября, проинформировали в пресс-службе правительства.
 
Смаилов обратил внимание акимов регионов на своевременное обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой вводимых новостроек. 
 
Также следует принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива. 
 
Алихан Смаилов напомнил о прошлогодней ситуации, связанной с образованием очередей и повышением цен на уголь из-за раннего похолодания в восточных и северных регионах республики. 
 
Министерству индустрии совместно с акиматами поручено организовать работу по заблаговременному обеспечению населения, ТЭЦ и котельных углем в необходимых объемах. Компании "Казахстан темiр жолы" необходимо обеспечить подвижным составом для поставки угля на электростанции в приоритетном порядке. 
 

Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста, особенно на уголь для населения", - сказал глава правительства. 

 
В целом министерствам энергетики и индустрии необходимо вести четкий мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду, резюмировал Алихан Смаилов.
 
Также в ходе заседания кабмина глава Минэнерго Болат Акчулаков рассказал о том, какая работа проводится на ТЭЦ в Петропавловске, где в марте этого года произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы. Так, в апреле в Петропавловск отправилась группа независимых экспертов. Ими был выявлен ряд нарушений, в том числе по исполнению дорожной карты нормализации функционирования ПТЭЦ-2, несвоевременному финансированию, поставкам, изготовлению запчастей и материалов для ремонта котлов.
 
Отвечая на вопрос премьер-министра о подобных проверках на всех ТЭЦ Казахстана, глава Минэнерго сообщил, что на прошлой неделе был начат контроль работы 37 теплоэлектроцентралей и 8 гидроэлектростанций. Продолжатся проверки до конца июня. 
 
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в свою очередь доложил, что в прошлом сезоне в стране было добыто 111,7 млн тонн угля. За 4 месяца текущего года добыто порядка 38 млн тонн угля.
 
По его словам, в рамках работ по демонополизации экономики тарифы на услуги предоставления подъездных путей АО "ЦТС" снижены на 92%. Также 100% пакета акций АО "ЦТС" переданы в республиканскую собственность. 
 
Еще одна мера - прямое участие региональных операторов на торгах. 
 

Прорабатывается вопрос по увеличению доли реализации угля для населения через товарную биржу с текущих 10% до 50%", - добавил он. 

 
Также в МИИР изучают цепочки реализации угля для исключения непродуктивных посредников. 
 

Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще

12.05.2022, 11:20 3221
Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Теперь, оформляя пенсию или пособие на сайте eGov.kz, можно указать в заявке, что вы хотите получать выплаты через Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также в заявке можно выбрать свой счет в Kaspi, на который вы будете получать выплаты. Раньше 20-значные номера счетов (IBAN) надо было набирать вручную. Теперь счета отображаются в заявке автоматически. 
 
Для пенсий используется счет Kaspi Gold. Для получения пособий - социальный счет, который можно быстро и просто открыть онлайн в приложении Kaspi.kz в разделе "Госуслуги". 
 
На социальный счет могут поступать только социальные выплаты от государства. Это неприкосновенный счет, который никто не может заблокировать. Со своего социального счета в Kaspi.kz вы можете перевести деньги на Kaspi Gold без комиссии в любое время. 
 
Выбрать счет в Kaspi можно в следующих социальных госуслугах на портале eGov.kz:
 
1. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком

2. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

3. Назначение государственного социального пособия по инвалидности

4. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца

5. Назначение единовременной выплаты на погребение

6. Назначение пособия многодетной семье

7. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты
 
Над этим сервисом команда Kaspi.kz работала совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Национальные информационные технологии" и Министерством труда и социальной защиты населения РК. 
 
В сотрудничестве с государственными органами команда Kaspi.kz уже интегрировала в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцам. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия и многое другое. Почти 12 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.
 

Инфляция в Казахстане ускорилась до 13,2%

12.05.2022, 10:54 3836
Инфляция в Казахстане ускорилась до 13,2%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Инфляция в Казахстане в соответствии с прогнозом Национального банка РК в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации председателя Нацбанка РК Галымжана Пирматова, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Он уточнил, что наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное. 
 

Недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался. Однако из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне", - рассказал Пирматов на заседании правительства в четверг.

 
Он отметил, что внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%. 
 
Цены на платные услуги ускорились с 8,3% до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг. 
 

С учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенных уровнях", - отметил спикер.

 
Вместе с тем в апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар США, или на 4,6%. 
 

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США", - рассказал глава Нацбанка.

 
Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253,2 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов.
 
Он напомнил, что на фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции.
 
По данным Нацбанка, валовые международные резервы на конец апреля составили 85,9 млрд долларов США.
 
Золотовалютные активы НБРК составили 33,5 млрд долларов США, снизившись с начала года на 851 млн долларов США за счет валютных интервенций, остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу.
 
Активы Национального фонда составили 52,4 млрд долларов США. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 1,5 трлн тенге за 4 месяца было продано валютных активов на 2,3 млрд долларов США.
 

На фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 2,1 трлн тенге, увеличившись более чем в 5 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Доходность Нацфонда с начала создания по 30 апреля 2022 года в годовом выражении составляет 3,22%. Доходность за последние 5 и 10 лет в годовом выражении составила 2,38% и 1,62% соответственно", - добавил Пирматов.


Как сообщалось ранее, с начала года темп роста ВВП РК составил 4,4%.
 

С начала года темпы роста ВВП Казахстана составили 4,4%

12.05.2022, 10:21 5431
С начала года темпы роста ВВП Казахстана составили 4,4%
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В январе - апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МНЭ, за отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.
 

Рост в реальном секторе составил 5,1%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%", - уточнил спикер.

 
Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство.
 
По данным Миннацэкономики, темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,3%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,7%.
 

Инвестиции выросли в образовании на 87%, госуправлении, социальном обеспечении - на 74,1%, строительстве - на 61,9%, научной и технической деятельности - на 53,7%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкенте, а также в Акмолинской области и городе Алматы", - проинформировал Куантыров.

 
Министр также сообщил, что в январе - марте текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 45,3% и составил 28,7 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 65,8% и составил 19,1 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 32,4%, до 5,3 млрд долларов США.
 
Импорт товаров составил 9,5 млрд долларов США.
 
В целом положительный торговый баланс составил 9,6 млрд долларов США.
 

Более 50% казахстанцев ожидают ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен

11.05.2022, 20:41 11546
Более 50% казахстанцев ожидают ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Пресс-служба Нацбанка РК опубликовала краткие результаты опроса по инфляционным ожиданиям по итогам апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Количественная оценка инфляции на год вперед в апреле 2022 года составила 11,4%. Доля респондентов, ожидающих ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен в следующие 12 месяцев, составила 53%. Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, в основном связывают это с изменением обменного курса, удорожанием продуктов питания и внешними событиями.
 
67% респондентов отметили сильный рост цен за прошедший месяц. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания, их доля составила 89%. В структуре продуктов питания рост доли респондентов отмечен по хлебобулочным изделиям, муке, сахару, плодоовощной продукции, растительному маслу. В структуре непродовольственных товаров и услуг респонденты отметили удорожание большинства позиций, в частности бытовой химии, одежды и обуви, стройматериалов, услуг ЖКХ и транспорта, бытовых услуг, услуг кафе и ресторанов.
 
Доля сберегающего населения в апреле составила 18%. Большинство опрошенных нейтрально оценивают текущее время для формирования сбережений (ни хорошим, ни плохим) - 40%.
 
17% опрошенных имеют кредит на неотложные нужды/кредит наличными (17% в октябре 2021 года), 30% - потребительские кредиты (33%), 4,3% - кредит на покупку автомобиля (3,8%).
 
Основная масса опрошенных оценивает личное материальное положение неизменным за прошедший год (47% респондентов). 39% респондентов оценивает текущее время негативно для совершения крупных покупок. 18% опрошенных совершили крупные покупки за последние 3 месяца (20% в марте). Оценки будущего личного материального положения чуть улучшились после существенного падения в марте (32% оценивает нейтрально, 29% - позитивно).
 

В целом оценки в отношении долгосрочного развития страны не изменились, в то время как краткосрочные оценки чуть ухудшились. Доля опрошенных, позитивно оценивающих перспективы развития страны на год и 5 лет, составляет 43% и 46% соответственно (в марте - 45% и 44%)", - подытожили в Нацбанке.

 

Михаил Мясникович: Санкции - это признак слабости

11.05.2022, 18:08 13251
МОСКВА. 11 МАЯ - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, министры и директора департаментов ЕЭК 11 мая приняли участие в церемонии возложения венка от имени комиссии к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас в ЕЭК стало уже хорошей традицией в мае в четь Великой Победы возлагать венки к могилам солдат, которые отдали свои жизни за нашу общую победу. Это дань памяти, которая показывает сплоченность народов Союза, дух единства, который особенно важен сейчас, когда мы работаем над экономической сплоченностью", - отметил Михаил Мясникович по итогам церемонии.

 
По словам председателя коллегии ЕЭК, в условиях санкций эта работа дает отличные результаты. За прошлый год объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на треть, растет взаимная кооперация. 
 

Это говорит о том, что у нас есть чем торговать и мы можем обеспечить себя как продукцией сельского хозяйства, так и промышленного производства. И еще больше наша сплоченность проявилась в реализации новых инновационных проектов, активизировалась работа научно-технической сферы. Так что те, кто пытался повлиять на нас с помощью санкций, ничего не добьются", - сказал Михаил Мясникович.

 
Санкции - это признак слабости тех государств, которые не могут конкурировать с Россией и Беларусью и пытаются использовать запрещенные методы, которые противоречат нормам ООН и цивилизованного сотрудничества, считает председатель коллегии ЕЭК.
 

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