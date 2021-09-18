Нацбанк: Инфляция замедлилась в 13 регионах

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 13 регионах, в 2 регионах ускорился, в 2 регионах темпы роста цен остались без изменений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инфляция за август 2021 года составила 0,5% (в июле - 0,7%). Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,1% (в июле - 0,7%), на непродовольственные - на 0,6% (в июле - на 0,5%), на платные услуги - на 0,8% (в июле - 0,8%). В годовом выражении инфляция составила 8,7% (в июле - 8,4%).

В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 13 регионах, в 2 регионах ускорился, в 2 регионах темпы роста цен остались без изменений. Ускорение инфляции отмечено в Туркестанской области и в Алматы, где рост цен за месяц составил 1,0% и 0,8%, соответственно. В Мангистауской и Атырауской областях темпы роста цен остались без изменений (0,6% и 0,5%, соответственно). Наибольшее замедление зафиксировано в Карагандинской области с 1,1% в июле до 0,2% в августе. Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в 6 регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Мангистауской и Туркестанской областях (9,7% и 9,5%, соответственно)", - рассказали в пресс-службе Национального банка РК.

По информации ведомства, наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область (1,4 процентного пункта и 1 процентный пункт, соответственно), которые имеют наибольший вес в ИПЦ (индекс потребительских цен) по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил, соответственно, 8,2% и 8,7%.

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 11,4% (в июле - на 11,0%). Минимальный рост отмечен в Алматы (10,3%), максимальный - в Мангистауской области (13,2%). Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 7,3% (в июле - на 7,2%). Наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Атырауской области (8,0%), наименьший - в Павлодарской области (6,4%). Платные услуги в стране стали дороже на 6,6% (в июле - на 6,1%), при этом максимальный рост отмечен в Павлодарской области (на 8,5%), минимальный - в Западно-Казахстанской области (на 5,6%).

Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,1%.

В то же время рост цен на товары данной группы в Туркестанской области составил 0,9%, при этом небольшое снижение в пределах от 0,1% до 0,4% отмечено в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и в Нур-Султане", - говорится в сообщении ведомства.

В Туркестанской области, где был отмечен самый высокий рост цен на продовольственные товары, подорожали хлебобулочные изделия и крупы, а именно: ржано-пшеничный хлеб (на 14,3%), гречневая крупа (на 5,2%), тогда как цены на данные товары по стране выросли, соответственно, на 2,0% и 1,8%.

Мясо и мясные продукты в Казахстане подорожали на 1,3%, а мясо птицы - на 3,7%. В региональном разрезе наибольшее повышение отмечено в Карагандинской области (на 2,4%), где цены повысились на все виды мяса.

Мясо птицы подорожало во всех регионах, наибольшее значение зафиксировано в Актюбинской (на 6,7%), Кызылординской (на 6,6%) и Туркестанской (на 6,5%) областях, наименьший рост отмечен в Северо-Казахстанской области (на 1,9%).





Ранее глава Нацбанка сделал прогноз по инфляции.





По итогам прогнозного раунда Национальный банк ожидает инфляцию в коридоре 7,5-8,5%, нижняя граница которого определена с учетом эффективной реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования", - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.

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